Yapay zekaya "asgari ücret ne kadar olmalı" diye soruldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

TÜRK-İş heyeti başkanı Veli Solak, "Kurban Bayramı öncesi bir an önce bitmesini istiyoruz. Herhangi bir rakam konuşmadık. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir rakam istiyoruz" ifadelerini kulanmış, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise toplantı öncesinde, yeni asgari ücreti Kurban Bayramı’ndan önce belirlemek istediklerini duyurmuştu.

Asgari ücret 2022’de net 4.253,40 TL olarak açıklanmıştı. Daha sonra yüzde 30 artış ile Temmuz 2022 için net 5.500,35 TL olarak belirlendi. Bu sırada 1 Haziran 2022’de, 5 aylık enflasyon farkı yüzde 28,14’tü.

Daha sonra 1 Ocak 2023’ten itibaren uygulanacak asgari ücret, Aralık 2022’de net 8.506 TL olarak belirlendi. Burada artış yüzde 54 olmuştu. Bu tarihte ise Temmuz 2022 – Aralık 2022 arası enflasyon farkı 15,4 olarak hesaplanmıştı.

Türkiye’de 1 Temmuz 2023’ten itibaren geçerli olacak asgari ücret belirlenecek. Şu anda 5 aylık enflasyon farkı yüzde 14,52 oldu. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak?

YAPAY ZEKAYA "ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLMALI" SORUSU SORULDU

CNN Türk Finans'tan Hasan Selçuk Turan, Microsoft Edge’in yapay zekasına sordu.

Microsoft Edge’in yapay zeka sohbet botu, "Sence asgari ücret Temmuz 2023’te ne kadar olacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Asgari ücretin 500 dolar civarına yükseltilmesi bekleniyor. Bu da yaklaşık 11 bin 825 TL'ye denk geliyor. Ancak bu hedefin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, enflasyon ve döviz kuru gibi faktörlere bağlı.

'DÜŞÜK OLDUĞU BİR GERÇEK'

Asgari ücretin Avrupa ülkelerine kıyasla düşük olduğu da bir gerçek. Türkiye, Arnavutluk'un ardından en düşük asgari ücret veren ikinci Avrupa ülkesi konumunda.”