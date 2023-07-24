PKK'lılar İsviçre'de Lozan'ı protesto etti. Lozan Antlaşması'na düşmanlık edenlerle aynı saftalar

Editör: Ersoy Özdem

Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 100. yıldönümünde İsviçre'nin Lozan kenti büyük bir skandala ev sahipliği yaptı.

Terör örgütü PKK yandaşları İsviçre'nin Lozan kentinde Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 100. yıldönümünü protesto etti.

BEZ PARÇALARI İLE GÖSTERİ YAPTILAR

Lozan Barış anlaşmasının 100. yılını protesto etmek için Lozan'da toplanan terör örgütü PKK/YPG yandaşları bebek katili ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterleri ile sokaklarda yürüyüş yaptı.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde terör örgütü yandaşlarının ellerinde terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla halay çektiği de görülüyor.



LOZAN ANTLAŞMASI

Türk milleti, Sevr Antlaşması'na karşı Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış ve dört yıl süren mücadeleden zaferle çıkmıştır. Bu zafer, Sevr Antlaşması'nı tarihin çöplüğüne atan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sağlayan bir adım olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, Lozan Barış Konferansı'na katılmak üzere İsmet İnönü'yü başkanlığında bir heyet göndermiştir. İsmet İnönü, Lozan'da Türkiye'nin haklarını savunmuş ve 24 Temmuz 1923 tarihinde yeni bir antlaşma imzalamıştır.

Atatürk’ün tabiriyle Lozan, “Türk tarihinde dönüm noktası” oldu.

Lozan Heyeti Başkanı ve yeni Türk devletinin Dışişleri Bakanı İsmet İnönü’nün, Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisine gönderdiği altın dolma kalemle 24 Temmuz 1923’te imzaladığı Lozan Anlaşması’nın 100. yılı kutlanıyor.

Antlaşma ile Türkiye, Kurtuluş Savaşı'nda kazandığı zaferi diplomatik alanda da taçlandırdı. Türkiye özgürleşti ve kendi iç işlerinde tam bir egemenlik kazandı.