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Tesla Türkiye'de faaliyete başladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tesla'ya Türkiye'de şarj istasyonu ağı kurma yetkisi verildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 13:03
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Tesla Türkiye'de şarj istasyonu kurmaya başlıyor

Tesla Türkiye'de faaliyete başladı
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EPDK tarafından yapılan açıklamaya göre Tesla’ya Türkiye’de şarj istasyonu ağı kurma yetkisi verildi. Alınan yetki ile birlikte Tesla da dahil olmak üzere 119 şirket, ülke genelinde şarj istasyonları kurarak elektrikli araçlara şarj hizmeti sunabilecek.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Lisans alan tüm şirketlerde olduğu gibi Tesla da şarj istasyonlarında tüm araçlara hizmet verecek. Tesla, kurduğu istasyonlarda şarj hizmeti fiyatını birim enerji (kWh) bedeli üzerinden belirleyecek. Böylelikle Tesla resmi olarak Türkiye’deki faaliyetlerine başlamış olacak.
Tesla’nın şarj ağı konusunda EPDK tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde:

Tüm lisans sahibi şirketler gibi Tesla da Türkiye’de kuracağı şarj istasyonlarında tüm elektrikli araç modellerine hizmet verecek ve şarj hizmeti fiyatını birim enerji (kWh) bedeli üzerinden belirleyecek. Türkiye’de elektrikli ulaşım alanında yapılan düzenlemelerle dünyada ilk kez şarj ağı işletmeci tanımı mevzuat kapsamına alınarak ilgili tüzel kişiler lisanslandırılmış ve yasal altyapı oluşturulmuştur. Elektrikli araç şarj istasyonlarına ilişkin yapılan düzenlemeler gerek sektör temsilcileri gerekse yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar tarafından ilgi ve beğeniyle karşılanmıştır. Yatırımcıların bu alana yoğun bir ilgisi gözlenmektedir. Elektrikli araç sahipleri, şarj ağı işletmeci lisansı sahibi tüzel kişilerin otoparklar, AVM’ler, benzin istasyonları gibi birçok noktada kuracakları şarj istasyonları ile oluşturacakları şarj ağlarından şarj hizmeti alabilecek ve artan akaryakıt fiyatları karşısında daha ekonomik bir seyahat yapabilecektir.

EPDK’nın tüm paydaşlarla beraber sektörü ve pazarı geliştirme noktasında çalışmaları devam etmektedir. Mevzuata göre şarj istasyonu işletmek için lisans alınması tek yol değildir. Şarj istasyonu işletmek isteyen gerçek kişiler veya şirketler, lisans sahibi şirketlerden sertifika almak yöntemiyle şarj istasyonu işletme imkanına sahip olabilmektedir. Böylelikle sertifika sahibi şarj istasyonu işletmecileri; yazılım, çağrı merkezi, ödeme altyapısı gibi pek çok maliyet artırıcı kalemden de kurtulabilmektedir.

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