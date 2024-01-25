Borsa güne yükselişle başladı?

Açılışta BIST 100, önceki kapanışa göre 51,16 puan ve yüzde 0,63 değer kazanarak 8.142,06 puana yükseldi.

Bankacılık ve holding yüzde 0,49 artış gösterdi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile metal ana sanayi oldu.

En çok kaybettiren yüzde 0,32 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100, günü yüzde 1,77 değer artışıyla 8.090,90 puandan tamamladı.

BUGÜN YURT İÇİNDE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASININ (TCMB) PARA POLİTİKASI KARARLARININ YATIRIMCILARIN RADARINDA YER ALIYOR.

TCMB'nin yılın ilk faiz kararıyla birlikte politika metninden alınacak sinyallerin yurt içi piyasalarda oynaklığı artırmasının olası olduğunu aktaran analistler, piyasalarda bankanın bir süredir devam eden şahin adımlarının bu toplantıyla birlikte sona ereceği öngörülerinin hakim olduğunu dile getirdi.