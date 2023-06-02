Tesla’dan iki modele indirim kararı. 2 gün önce zam yapmıştı

Tesla Model 3 ve Model Y için indirime gitti. İndirim kararı Türkiye’de etkili olacak mı?

Tesla’dan iki modele indirim kararı. 2 gün önce zam yapmıştı

Elon Musk'ın yöneticisi olduğu otomobil şirketi Tesla, bir yıl içinde ikinci zammını 2 gün önce yaptı. Artan fiyatlarla birlikte Model Y Performance’nin yeni fiyatı 1 milyon 907 bin 193 TL olarak belirlenmişti.

İNDİRİM YAPIYOR

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, bu kez Tesla Model 3 ve Model Y için envanter araç indirimi yaptı. Tesla stoklarında bekleyen otomobillere indirim yapıyor. Stoktaki otomobillere yapılan indirim şu an Amerika’da mevcut. Amerika’da araç başına 1500 dolar ile 3 bin dolar arasında değişen indirimler yapılıyor. Avrupa ve diğer bölgelereyse bu indirimlerin gelip gelmeyeceği belli değil.

TÜRKİYE’DE İNDİRİME DAHİL

Ancak Türkiye’de satılan tek model olan Model Y’de bu indirim kapsamına dahil. Fakat Tesla şu an Türkiye’de araç stoklamaktan ziyade sipariş usulü satış yapıyor. Bu sebeple indirimin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği hakkında yorum yapmak zor olacak.

TÜRKİYE'DEKİ FİYATLAR ŞÖYLE:

78.jpg

tesla-made-in-china-model-3.jpg

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