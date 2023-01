1. Lig'de Karadeniz ateşi

Turgay Beşyıldız / Yeniçağ

Türkiye Spor Toto 1.Ligi’nde ilk iki sırayı 6 puan farkla paylaşan Eyüpspor ve Samsunspor, yarın karşı karşıya gelecek. Doğu Karadeniz’in bir diğer temsilcisi Ç.K. Didi Rizespor ise pazartesi akşamı kendi evinde Denizlispor’u konuk edecek.

Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’a elenen Samsunspor’dan sonra, Fenerbahçe takımına 2-1’ lik skorla mağlup olup kupaya veda eden Rizespor, liglerine geri döndüler.

Ligin lideri olan Eyüpspor; 41 olan puanını 44’e çıkarıp, en yakın rakibi olan kırmızı beyazlılarla arasındaki farkı 9 puana çıkararak, yoluna daha rahat devam etmek istiyor.

Eyüpspor’un teknik adamı İbrahim Üzülmez: ‘’Eyüpspor’u tarihinde ilk kez süper lige çıkararak bizlerde kulübümüzün tarihine geçmek istiyoruz. Yarın, en yakın rakibimizle oynayacağız. Bizim için olan en iyisini sahaya yansıtmaya çalışacağız.’’ dedi.

Pazar günü, saat 16.oo’da 2 bin 500 kişi kapasiteli İstanbul Eyüp Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesi, her ikim takımda son hazırlıklarını tamamlarken, 35 puanla ligin 2’nci sırasında yer alan Doğu Karadeniz takımı Yılport Samsunspor’un teknik adamı Hüseyin Eroğlu; en yakın rakipleriyle aralarındaki puan farkını açmaya niyetli olmadıklarını belirterek: ’’İstanbul’dan puanla dönmek istiyoruz. Liderden alacağımız puan ya da puanlar, bundan sonraki karşılaşmalar içinde öz güvenimizin daha çok yükselmesine ve motivasyonumuza katkı sağlayacaktır.’ diye konuştu.

Spor Toto 1.Ligi’nde 2’nci devre maçlarının ilk haftası geride kalırken, söz konusu ligin 20’nci haftasında; Doğu Karadeniz’in bu ligde diğer temsilcisi olan Çay Kur Didi Rizespor, kendi evinde küme düşmeme mücadelesi veren Denizlispor’u misafir edecek.

Rizespor’un eski, konuk ekip horozların yeni teknik direktörü olan Giray Bulak, bir an önce küme potasından uzaklaşmak istediklerini ifade ederek ‘’Puansız dönmeye niyetimiz yok. İyi hazırlandık. Haftayı puansız kapatmak istemiyoruz. Rakibimiz kupa yorgunu bundan da istifade etmeye çalışacağız.’’dedi.

Kupaya bu hafta içi veda eden ve topladıkları 31 puanla lige devam eden yeşil mavililerde, takımın başında olan Bülent Korkmaz ‘’Play off grubuna kalmak için mutlak kazanmamız gereken bir maç olacak. Kaybetmeye hiç niyetimiz yok. Taraftarlarımız yeter ki bizi yalnız bırakmasınlar.’’ şeklinde konuştu.

Pazartesi günü Çay Kur Didi Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma; saat:20.oo’de start alacak.