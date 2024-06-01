TFF Ali Koç'u dinledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TFF Ali Koç'u dinledi

Ali Koç'un başkanlığındaki Kulüpler Birliği'nin 'Passolig'i istemiyoruz' talebine TFF'den olumlu yanıt geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Ali Koç'un başkanlık ettiği Kulüpler Birliği Vakfı'nın talebi üzerine başlattığı E-Bilet Sistem Entegratörü ihale süreci dün sona erdi.

TFF, 29 Nisan'da başlattığı E-Bilet Sistem Entegratörü seçimi için ihale sürecini tamamladı.

Süper Lig ve TFF 1. Lig için e-bilet hizmetlerinin donanım, yazılım ve operasyonel ihtiyaçlarını karşılayacak yeni dönem Sistem Entegratörü'nün 2025-26 sezonundan itibaren belirlenmesi amaçlanıyor.

Dün, beş yıllık dönem için e-bilet satışı yapacak entegratörü seçmek üzere tekliflerin son teslim günüydü

Ancak TFF başkan adaylarından Erdal Alkış, ihale sürecinin durdurulması ve TFF seçimlerinin ardından gerçekleştirilmesi talebiyle dava açtı.

ALİ KOÇ İSTEMİŞTİ

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz sezonun başında Süper Lig fikstür çekiminde Passolig sistemini eleştirmişti.

Koç, "Passolig, hem bizleri hem de taraftarları yoruyor" demişti.

TFF ve Kulüpler Birliği de, Passolig yerine kulüplere daha fazla ekonomik katkı sağlayacak yeni bir modelin geliştirilmesi için çalışma başlattı.

Kasım ayında yapılan KBV toplantısında, e-bilet ihalesi ve bilet gelirlerinden yapılan yüzde 7'lik kesintinin kaldırılması konusu ele alındı.

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