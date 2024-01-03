TFF Başkanı Büyükekşi Arabistan’dan gelen belgeyi sakladı. Riyad’da patladı. İnanılmaz iddia

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TFF Başkanı Büyükekşi Arabistan’dan gelen belgeyi sakladı. Riyad’da patladı. İnanılmaz iddia
Süper Kupa rezaletiyle ilgili detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Final günü Riyad’da Galatasaray ve Fenerbahçe’nin maça çıkmayarak Türkiye’ye geri dönmesiyle patlak vere Süper Kupa krizinde flaş bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Murat Aşık Sansürsüz Futbol programında Mehmet Büyükekşi’nin dosyasını açtı.

TFF Başkanı, Arabistan’dan gelen belgeyi, Fenerbahçe ve Galatasaray’dan sakladı!

TFF’deki kayıp belge ne?

Kulüpler, belgeden haberi olmadan Arabistan’a gitti!

Ali Koç’a neden saldırıyorlar?

İşte Aşık’ın iddiaları:

İki kulüp de federasyona bildiriyor biz bu pankartlarla maça çıkacağız diye.

Sonra Suudi Arabistan Federasyonu cevap yazıyor.

Bu belgeyi görenler var elektronik ortamda.

Ama belge yok!

Hatta iddialar şöyle: Bu belge yok edildi.

Sümen altı edildi.

Sen bunu biliyorsun Mehmet Büyükekşi salı günü.

Yani senin maçtan 3 gün önce haberin var o pankartların izin verilmeyeceğine dair.

Salı günü cevap geliyor.

Halbuki kulüplere dense talebiniz kabul edilmedi.

Forma, Atatürk ve İstiklal Marşı’nda sorun yok.

Pankartlara izin verilmeyecek.

Muhtemelen iki kulüp de takımlarını götürmeyecekti buradan oraya.

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