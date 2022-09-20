UEFA, Rusya'yı EURO 2024'ten men etti

UEFA, Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rus takımlarını Avrupa kupalarına almamıştı.
Bu kez de UEFA, Rusya'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan (EURO 2024) men edildiğini açıkladı.
EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde Almanya'da yapılacak.
EURO 2024 elemelerine ise 53 takım katılacak, ev sahibi Almanya haricinde, 10 grupta birinciler ve ikinciler direkt turnuvaya katılırken diğer 3 takımı play-off'lar belirleyecek.
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