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UEFA, Rusya'yı EURO 2024'ten men etti

UEFA, Rusya'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan (EURO 2024) men edildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 18:26
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UEFA'dan Rusya'yı yıkan karar

UEFA, Rusya'yı EURO 2024'ten men etti
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UEFA, Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rus takımlarını Avrupa kupalarına almamıştı.

Bu kez de UEFA, Rusya'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan (EURO 2024) men edildiğini açıkladı.

EURO 2024, 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde Almanya'da yapılacak.

EURO 2024 elemelerine ise 53 takım katılacak, ev sahibi Almanya haricinde, 10 grupta birinciler ve ikinciler direkt turnuvaya katılırken diğer 3 takımı play-off'lar belirleyecek.

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