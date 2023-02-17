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Beşiktaş-Antalyaspor ve Fenerbahçe-Konyaspor maçlarının tarihleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu erteleme maçlarının oynanacağı tarihleri duyurdu

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 17:27
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TFF, ertelenen maçların ne zaman oynanacağını açıkladı

Beşiktaş-Antalyaspor ve Fenerbahçe-Konyaspor maçlarının tarihleri açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de erteleme maçlarının oynanacağı tarihleri açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

“Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş A.Ş. - Fraport TAV Antalyaspor Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacaktır.

Bununla birlikte, deprem felaketinden dolayı ertelenen Spor Toto Süper Lig 23. hafta müsabakalarından Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe A.Ş. - Arabam.com Konyaspor müsabakaları 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da, HangiKredi Ümraniyespor - Adana Demirspor müsabakası ise 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız”

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