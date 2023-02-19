Beşiktaş'ta iki isim için geri sayım

Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın ayrılığının ardından, yeni bir gelişme yaşandı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in N'Koudou ve Romain Saiss'i gözden çıkardığı iddia edildi.

Deneyimli teknik adamın istikrarsız bir performans çizen N'Koudou'dan memnun olmadığı, Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Saiss'e de taktik anlayışına uymadığı için sıcak bakmadığı öne sürüldü.

ÇİN'DEN TALİP VAR

Siyah beyazlı kulüp N'Koudou'yu Adana Demirspor'a önerirken Çin'den birkaç kulüple temasa geçmişti.

Avrupa'da transfer dönemi bitmesine rağmen, Çin gibi opsiyonlar hala masada olurken Saiss'in de tıpkı N'Koudou gibi transfer dönemi süren bir ülkeye takasla veya kiralık verilebileceği belirtildi.

Bu sezon N'Koudou 21, Saiss 17 resmi maçta Beşiktaş forması giydi.