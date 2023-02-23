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Ligden çekilen takımlar için TFF tarih vererek açıkladı

Deprem nedeniyle ligden çekilme talepleri kabul edilen kulüpler için alınan istisnai kararı Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden duyurdu.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 11:02
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TFF istisnaları tarih vererek duyurdu

Ligden çekilen takımlar için TFF tarih vererek açıkladı
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Ligden çekilme talebi kabul edilen Süper Lig ve  1. Lig kulüplerinde tescilli futbolcuların kulübü ile transfer edecek kulübün anlaşması ve ilgili futbol federasyonunun onay vermesi halinde, 5 Mart 2023 tarihine kadar uluslararası transfer olabilecekler.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Federasyonumuzun talebi ve FIFA'nın onayı ile 5 Mart 2023 tarihine kadar uzatılan 2022-2023 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi kararına ilave olarak, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilme talebi kabul edilen kulüplerde tescilli futbolcularının bu sezon 4 farklı kulübe tescil edilebilmesine ve aynı veya farklı ligde 3 kulübün müsabakalarında oynayabilmelerine izin verilmiştir.
Bu duruma ilaveten, ligden çekilme talebi kabul edilen Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig kulüplerinde tescilli futbolcuların kulübü ile transfer edecek kulübün anlaşması ve ilgili futbol federasyonunun onay vermesi halinde, 5 Mart 2023 tarihine kadar uluslararası transfer olabileceklerdir.
Ayrıca, Federasyonumuzun almış olduğu kararla, ligden çekilen kulüplerde tescilli teknik adamlar bu sezonda üç kulüp adına tescil edilebilecektir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Türkiye Futbol Federasyonu

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