Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı

Depremlerden sonra son yapılan Kulüpler Birliği toplantısında Beşiktaş'ın önderliğindeki Süper Lig kulüplerinin çoğunluğunun TFF'ye play off önerisi getirdiği ortaya çıktı.

İddiaya göre Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, lig şampiyonunun play-off sistemiyle belirlenmesi teklifinde bulundu.

Teklife Galatasaray ve Fenerbahçe karşı çıktı. Diğer kulüpler ise sıcak baktı.

Çebi'nin Hatay ve Gaziantep’in ligden çekilmesiyle haksız rekabet ortamı oluştuğunu belirterek bu öneriyi yaptığı bildirildi.

2011-12 sezonunda da lig bitiminde play-off maçları sonunda şampiyon belirlenmişti.