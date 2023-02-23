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Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı

Beşiktaş'ın önderliğindeki Süper Lig kulüplerinin TFF'ye sürpriz bir öneri getirdiği ortaya çıktı. Buna Fenerbahçe ve Galatasaray karşı çıktı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 00:02
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Kulüplerden TFF'ye sürpriz teklif

Beşiktaş'tan TFF'ye sürpriz öneri. F.Bahçe ve G.Saray karşı çıktı
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Depremlerden sonra son yapılan Kulüpler Birliği toplantısında Beşiktaş'ın önderliğindeki Süper Lig kulüplerinin çoğunluğunun TFF'ye play off önerisi getirdiği ortaya çıktı.

İddiaya göre Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, lig şampiyonunun play-off sistemiyle belirlenmesi teklifinde bulundu.

Teklife Galatasaray ve Fenerbahçe karşı çıktı. Diğer kulüpler ise sıcak baktı.

Çebi'nin Hatay ve Gaziantep’in ligden çekilmesiyle haksız rekabet ortamı oluştuğunu belirterek bu öneriyi yaptığı bildirildi.

2011-12 sezonunda da lig bitiminde play-off maçları sonunda şampiyon belirlenmişti.

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