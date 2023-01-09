Eyvah! TFF TÜİK ile işbirliği yapacağını açıkladı. Enflasyon gibi maç skorlarını da farklı göstermezler inşallah

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF’nin de ana paydaşı olduğu 'WinterLeague Convention hosted by Antalyaspor' (WL Convention)’a katıldı. Mehmet Büyükekşi, dünya futbolunun önde gelen isimlerini bir araya getiren, 50’den fazla spor profesyoneli konuşmacının, üç ana forum başlığı altında, bilgi, deneyim ve güncel konuları 500’den fazla katılımcı ile paylaştığı WL Convention 2023’ün açılışında bir konuşma yaptı.

BÜYÜKEKŞİ'DEN İNCİLER

TFF Başkanı, ulusal ve uluslararası spor profesyonellerini bir araya getirerek büyük bir sinerji yaratan etkinliğin ana paydaşı olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, “Dünyanın en popüler spor dalı şüphesiz ki futbol. Ve futbolu günümüzde, sadece bir spor olarak tanımlamak yeterli değil. Milyonlarca dolarlık yayın gelirleri, sponsorluk ve reklam anlaşmaları, maç günü gelirleri, futbolcu sözleşmeleri ve etkileşimde bulunduğu yan sektörler ile futbol, endüstriyel bir iş koluna dönüştü. Bu sayede futbolun, hem ülke ekonomisine hem de şehirlerin ekonomisine katkısı inanılmaz boyutlara ulaştı.” dedi.

TÜİK İŞBİRLİĞİ

Ülkelerin artık turizm hedeflerini belirlerken futbol turizmine büyük bir ağırlık vermeye başladığını kaydeden Büyükekşi, “Bir futbol karşılaşmasını izlemek için yurt dışından ve yurt içinden gelen taraftarlar, basın mensupları; sadece ulaşım ve konaklama harcamaları yapmıyor. Aynı zamanda alışveriş yapıyor. Müzelerimizi, tarihi ve turistik yerlerimizi ziyaret ediyor. Türk mutfağının lezzetini tadıyor. İnsanımızın misafirperverliğini görüyor. Bu sayede futbol, ülkemizin tanıtımına da büyük katkılar sağlıyor. Ancak, biz bu verileri tam olarak göremiyoruz. Ülkemizde TÜİK; turizm verilerini spor, eğitim ve kültür başlığında açıklıyor. Her zaman söylediğimiz bir şey var: Ölçmediğin şeyi yönetemezsin. Ölçmek için elimizde resmi bir veri yok. Kamp için, eğitim için Türkiye’ye gelen takımların Yaptıkları harcamaları görmek istiyoruz. Bunun için önümüzdeki dönemde TÜİK ile görüşerek spor ve futbol verilerinin ayrı sınıflandırılmasını talep edeceğiz. Elde edeceğimiz verilerle bu alanda yol haritamızı oluşturacağız.” şeklinde konuştu.

ANTALYA KONUSU

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hiç şüphesiz ki Antalya, dünyanın en güzel yeridir." sözünü hatırlatarak devam eden Mehmet Büyükekşi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Antalya; iklimi, denizi, kumu, güneşi, tarihi güzellikleri, lüks tesisleri ve ulaşım kolaylığı ile; dünyanın ve ülkemizin göz bebeği konumunda. Turizm için ölü sezon kabul edilen kış aylarında bile, elverişli iklimi ve tesisleriyle futbol turizminde dünyanın en önemli merkezlerinden bir tanesi. 90’lı yıllarda yurt içinden sadece 25 takım Antalya’da kamp yapıyordu. Bugün dünyanın dört bir köşesinden 1500’e yakın takım kamp yapabiliyor.

Ayrıca; sahip olduğu FIFA standartlarındaki 200 futbol sahası ile 500 takımı aynı anda ağırlama kapasitesine ulaştı. 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada yine birçok yabancı futbol kulübünün kamp adresi oldu. Bu takımlardan Napoli, Crystal Palace, Hull City, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor düzenlenen Winter League futbol turnuvalarında mücadele ettiler. Dostluk ortamında birbirleriyle yakın ilişkiler geliştirdiler. Hoşnut bir şekilde evlerine geri döndüler. Ne mutlu Antalya’ya… Ne mutlu Türkiye’ye…”

TFF olarak ülkemizde Antalya gibi futbol turizmi şehirlerinin sayısının artmasını istediklerinin altını çizen Futbol Federasyonu Başkanı, “Örneğin yaz aylarında takımlarımız, iklim koşulları nedeniyle Avrupa’da kamp yapmayı tercih ediyorlar. Halbuki yaz ayları için iklim olarak elverişli olan Karadeniz bölgesi yapılacak spor ve konaklama tesisleri ile yurt içinden ve yurt dışından gelen takımların kamp alanlarına dönüşebilir.

Keza hali hazırda alt liglerde takımlarımızın kamp yaptığı Bolu, Erzurum, Afyon, Kayseri Erciyes, Erzurum ve Kapodokya’da mevcut tesislerin sayısı ve kalitesi artırılarak futbol turizmine kazandırılabilir. Yapılacak bu tesisler, futbolumuzun geleceği olan altyapılarımız için de kullanılarak, hem kulüplerimiz hem de milli takımlarımız için genç futbolcuların yetişmesine imkan sağlayabilir. Tüm bunlar için Sayın Bakanımızın liderliğinde TFF olarak, her türlü desteği ve katkıyı vermeye hazırız.” şeklinde konuştu.

"ALTYAPIYA ÖNEM VERİYORUZ"

TFF olarak altyapıya büyük önem verdiklerinin altını çizen Mehmet Büyükekşi, “Futbol Akademisi Projesini hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem ülkemizdeki kulüplerin hem de Avrupa’nın en önemli liglerinin takımlarının ve milli takımlarının altyapılarında yapacağımız incelemelerle ülkemize uygun melez bir altyapı modeli oluşturmak istiyoruz. Bu anlamda önümüzdeki hafta Hollanda’ya gidiyoruz. Yurtiçinde ise incelemelere Süper Lig kulüplerimizle başladık. Kulüplerimizin tesislerini geziyor, altyapı çalışmaları hakkında bilgiler alıp, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz.

Şu ana kadar Trabzonspor, Bitexen Giresunspor, 1461 Trabzon, Altınordu, Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş futbol kulüplerini ziyaret ettik. Bugün öğleden sonra da yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Alanyaspor’a alt yapı ziyareti gerçekleştireceğiz. Önce altyapı antrenörü eğitimiyle başlayacağımız projemizde, gelecek sezon Süper Lig’e ondan sonraki sezon ise TFF 1. Lig’e akademi zorunluluğu getireceğiz.” dedi.

DEV KATILIM

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, FGD Teknik Koordinatörü Dr. Erden Or, FIFA Kokartlı eski hakem ve TFF Hakem Eğitmeni Cüneyt Çakır, eMilli Takım Teknik Direktörü Tolga Atalay ile eMilli Takım oyuncuları Emirhan Erdem ve Berk Turan’ın da konuşmacı olarak yer aldığı WL Convention 2023 organizasyonunu, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri; 1. Lig Kulüpleri Sorumlusu Talat Papatya, Bilgi İşlem, Yazılım, Tesisler ve Yatırımlar ve Futbol Turizmi Geliştirme Sorumlusu Ramazan Üçdan, Murat Şahin, İbrahim Gökhan Kasapoğlu, Cengiz Erdem ve Habil Yazıcı da takip etti.