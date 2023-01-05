5 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF Başkanı derbiye gidecek mi? Açıkladı

TFF Başkanı derbiye gidecek mi? Açıkladı

Eleştirilerin odağındaki TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den çarpıcı açıklamalar geldi.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 16:40
Takip Et

Mehmet Büyükekşi açıkladı: Maça gitmiyorum

TFF Başkanı derbiye gidecek mi? Açıkladı
+
Aa
-

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, son dönemdeki hakem hataları, VAR kayıtlarının yayınlanması ve Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"BİR DAHA VAR KAYITLARINI YAYINLAMAYACAĞIZ"
Mehmet Büyükekşi, A Spor'a katıldığı canlı telefon bağlantısı sırasında VAR kayıtlarının yayınlanması hakkında "Fenerbahçe ve Galatasaray, VAR kayıtları için talepte bulundu. Kamuoyunda sanki olayın altında bir şey var da saklanıyor gibi algıladı. Böyle bir şey yok, ben kayıtları dinledim. VAR kayıtlarında spekülasyon yapılmasına gerek yok. Bundan önceki VAR kayıtlarının hepsinde ofsayt çizgisi çekildi ancak bunda çekilemedi. Kamuoyu bunun cevabını bekliyordu. Zor bir pozisyon, kayıtlarda kötü niyet olmadan hakemin çağırıldığını herkes duysun istedik. Hakemlerimiz, bizim için kıymetli. Ama hata varsa da söylemek lazım. Burada hakem hatası var. Kırmızı kart pozisyonunu da akıllarda soru işareti kalmasın diye yayınladık. Burada VAR'ın doğru uygulama yaptığını ama hakemin yanlış karar verdiğini gördük. Diğer pozisyonda ise VAR'ın hatası mevcut. Sözlü ya da yazılı açıklama yapsak, 'TFF burada bir şey saklıyor' diyeceklerdi. Biz hiçbir şey saklamadan görüntü ve konuşmaları olduğu gibi verdik. Polemikleri bitirmek istedik. Biz bütün takımlara eşit mesafedeyiz. Bundan sonra VAR kayıtlarını yayınlamayacağız." dedi.

"HAKEMLERİ MÜKEMMEL HALE GETİRMEK..."
Hakemlerin gelişmesi için çalıştıklarını söyleyen Mehmet Büyükekşi "Hakemleri en mükemmel hale getirmek için uğraşıyoruz. Bu bir günde olacak bir şey değil. Biz kısa süreli işlere bakmıyoruz, uzun süreli işler yapmak istiyoruz. Türkiye'de 10 yıllık bir planlama yapmak istiyoruz. Marka değerini arttırmak istiyoruz. Yayıncı kuruluş için bu sene bile faydalı diye düşünüyorum. Çünkü çok rekabetçi bir sezon yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
"DERBİYİ İZLEMEYE GİTMEYECEĞİM"
Pazar günkü derbiye gidip gitmeyeceği sorulan Mehmet Büyükekşi "Fenerbahçe - Galatasaray derbisini izlemeye gitmeyeceğim." açıklamasını yaptı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
1
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
2
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
3
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
4
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
5
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
6
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
7
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
﻿Define avcıları açtıkları tünelin içinde yakalandı 
﻿Define avcıları açtıkları tünelin içinde yakalandı 
﻿Define avcıları açtıkları tünelin içinde yakalandı 
﻿Son 52 yılın en sıcak Aralık ayı yaşandı
﻿Son 52 yılın en sıcak Aralık ayı yaşandı
﻿Son 52 yılın en sıcak Aralık ayı yaşandı
﻿Marmarabirlik’ten 61 milyon liralık ödeme
﻿Marmarabirlik’ten 61 milyon liralık ödeme
﻿Marmarabirlik’ten 61 milyon liralık ödeme
﻿Bursa'da bıçaklı kavga. 1 yaralı
﻿Bursa'da bıçaklı kavga. 1 yaralı
﻿Bursa'da bıçaklı kavga. 1 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.