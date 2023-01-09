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TÜİK'te bir görevden alma daha. İndirdi indirdi yaranamadı

Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) görevden almalara bir yenisi daha eklendi. Ulusal Hesaplar Daire Başkanı Cihat Erce İşbaşar görevden alındı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 14:35
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TÜİK'te Ulusal Hesaplar Daire Başkanı görevden alındı

TÜİK'te bir görevden alma daha. İndirdi indirdi yaranamadı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kıdemli bir yetkiliyi görevden aldı. Görevden alma, beklenti altı açıklanan üçüncü çeyrek büyüme verisinin ardından gerçekleşti.

Bloomberg’den Beril Akman’ın ulaştığı kaynaklar, Ulusal Hesaplar Daire Başkanı Cihat Erce İşbaşar'ın geçen ay bu görevden alınarak, Uluslararası Ticaret İstatistikleri Daire Başkanlığı'na atandığı bilgisini aktardı.

İşbaşar konu hakkında yorum yapmadı. TÜİK'e yorum talepleri konusunda ilk aşamada ulaşılamadı.

Türkiye ekonomisi tüketimde ikinci çeyreğe göre kısıtlı kalan artış ve dış talepteki azalmanın etkisiyle üçüncü çeyrekte yüzde 3,9 oranında büyüdü. Beklentinin altındaki bu oran, 2020 ikinci çeyrekten bu yana en düşük seviye oldu.

Bazı ekonomistler ile muhalefet partileri TÜİK istatistiklerinin gerçeği yansıtmadığı ve şeffaf olmadığı eleştirisini yapmaya devam ediyor. 2022'de enflasyon istatistikleri kapsamında yayımladığı bazı verileri duyurmayı bırakan TÜİK hakkında şeffaflık tartışmaları ile bir kez daha alevlenmişti.

TÜİK GÖREVDEN ALMALARLA GÜNDEMDE

Kurumda enflasyon ile ilişkili bölümlerde dikkat çeken ayrılıklar da yaşanmıştı. Mayıs ayının sonlarında da uzun yıllar kurumun Fiyat İstatistikleri Daire Başkanlığı yapan Cem Baş ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun Fiyat İstatistikleri Daire Başkanlığı altında yer alan Tüketici Fiyatları Grup Başkanı Mustafa Teke görevlerinden ayrılmıştı.

TÜİK Başkanlığı koltuğunda 18 Nisan 2019 ile 22 Mayıs 2020 tarihleri arasında Yinal Yağan, 22 Mayıs 2020 ile 15 Şubat 2021 tarihleri arasında, Muhammed Cahit Şirin, 15 Şubat 2021 ile 2 Mart 2021 tarihleri arasında Ahmet Kürşad Dosdoğru, 2 Mart 2021 ile 29 Ocak 2022 tarihleri arasında Sait Erdal Dinçer görev almıştı.

29 Ocak 2022 tarihinden bu yana kurumun başında, kurum dışından atanan Erhan Çetinkaya bulunuyor.

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ALSADA ALMASADA YAŞANANLAR ORTADA . GOREVDEN ALINCA EFLASYON DÜŞMÜYOR.
9.01.2023 14:49
GÖREVDEN ALSA NE ÇIKAR AYNI ZİHNİYET GÖREVDE OLDUKÇA ÜLKENİN VE MİLLETIN ZARARINA ÇALISIYOR TÜİK .  
 
İKTİDARLIN PROJESİNİ VE MÜTAHİTLİGİ ÜZERİNDE ÇABA SARFEDİYOR
9.01.2023 14:46
IKTİDAR GÖREVDEN ALMA YILI AYI DOLMADAN GÖREVİNDEN SÜRME İKTİDAR HER MAKAMDAN SEÇİLMİŞ ÖZEL İSİMLERLE  
 
Sokrates
9.01.2023 14:42
Tayyibi Üzmeyen İstatistlik Kurumunda (TUİK) DÜRÜST bir çalışandı sanırım  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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