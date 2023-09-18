TFF'den Kuntz yalanlaması. Düşündü taşındı açıklama yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz hakkında basında çıkan haberlerin doğru olmadığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Bir süredir yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili haberler ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u 20 Eylül Çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet etmiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın haberlerin çıkmasından bir gün sonra gelmesi dikkat çekti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Kuntz'u neden Riva'ya resmi olarak davet ettiği konusuna ise açıklık getirilmedi.