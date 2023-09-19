Mesut Özil Milli Takım'ın başına geçiyor. Alman basını yanında getireceği ismi de açıkladı

Stefan Kuntz'un görevden alındıktan sonra yerine geçen sezon Adana Demirspor'u çalıştıran İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'nın geleceği iddia edilse de Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'un artık görevde kalamayacağını yazan Alman basını eski milli futbolcunun yerine gelecek ismi de açıkladı.

Bild'de yer alan habere göre Hamit Altıntop'un yerine yeni sezon öncesi futbolu bıraktığını açıklayan Mesut Özil'in gelecek.

Haberin devamında ise Stefan Kuntz'un yerine Almanya'nın eski teknik direktörü Joachim Löw'ün de adaylar listesine eklendiği vurgulandı.

Almanya Milli Takımı'ndaki kariyeri boyunca Löw'ün yönetiminde çalışan Özil, 2009-2018 yılları arasında Almanya formasını giydiği 92 karşılaşmada 23 gol atmış ve Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

Son olarak Almanya Milli Takımını çalıştıran Joachim Löw, 2021 yazında beri herhangi bir takımda görev yapmıyor.

Teknik Direktörlük için adı geçen Löw; 98/99 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

Mesut Özil ise 20/21 kış transfer döneminde transfer olduğu Fenerbahçe'den 22/23 sezonunda ayrılmıştı.