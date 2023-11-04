TFF'den Onur Bulut kararı. Tahkim Kurulu'ndan açıklama geldi

TFF Tahkim Kurulu; Kayserispor'dan, Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut için kararını açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
TFF'den Onur Bulut kararı. Tahkim Kurulu'ndan açıklama geldi

Kayserispor'un; Onur Bulut'un, Beşiktaş'a transfer sürecine ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) verdiği kararın iptali için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraz kabul edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kayserispor'un, Onur Bulut transferi konusundaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararına yaptığı itirazı görüşen TFF Tahkim Kurulu, eksik inceleme nedeniyle UÇK kararının kaldırılmasına, dosyanın ikili yargılama sistemi gereğince UÇK'ye gönderilmesine oybirliği ile karar verdi.

Kayserispor, 6 Şubat 2023'te oyuncusu Onur Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzalamış ancak 8 Şubat 2023'te Beşiktaş, oyuncuyu kadrosuna dahil ettiğini açıklamıştı.
Kayserispor, konuyu UÇK'ye taşımış, kurul da transfer sürecinde Beşiktaş'ı haklı bulmuştu.

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