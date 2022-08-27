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Kadın patron tazminatları ve maaşları vermeyeceğini açıkladı. TGSD Başkanı'nın şirketi kapandı. İşçiden yanaysan sahip çık bu gariban emekçilere

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Sanem Dikmen'in İstanbul Tuzla'da bulunan şirketi kapandı. TGSD Başkanı Dikmen, işçilerin tazminatları ve maaşları da dahil olmak üzere bütün alacaklarını vermeyeceğini açıklamıştı. Arabuluculuk sistemiyle yüzlerce işçi maaş ve tazminat ödenmeden mağdur bırakılarak sokağa atıldı. İşçiler fabrika önünde nöbet tutuyor.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 11:00
Son Güncelleme: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 12:00
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TGSD Başkanı Sanem Dikmen'in firması kapandı. Ödeme almayan işçiler fabrika önünde nöbet tutuyor

Kadın patron tazminatları ve maaşları vermeyeceğini açıkladı. TGSD Başkanı'nın şirketi kapandı. İşçiden yanaysan sahip çık bu gariban emekçilere
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İstanbul Tuzla'da bulunan ETF fabrikası 31 Temmuz’da kapanmış ve patron Sanem Dikmen işçilerin tazminatları ve maaşları da dahil olmak üzere bütün alacaklarını vermeyeceğini açıklamıştı. Arabuluculuk sisteminden yararlanıp polis desteğiyle fabrikadan mal kaçıran patron yüzlerce işçiyi maaş ve tazminat ödemeden sokağa attı. Ödeme almayan işçiler fabrika önünde nöbet bekliyor.

1994 yılından beri Tuzla’da faaliyet gösteren (European T-shirt Factory) ETF Tekstil fabrikasının 30 Temmuz 2022 tarihinde kapatılacağı duyurulmuştu. Arabuluculuk sisteminden yararlanıp polis desteğiyle fabrikadan mal kaçıran patron yüzlerce işçiyi maaş ve tazminat ödemeden sokağa attı. İşçiler nöbete başladı.

İşçi alacaklarını ödemek istemeyen patronların talebi üzerine getirilen arabuluculuk sistemi, patronların yeni emek sömürü silahı oldu.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, İstanbul Tuzla'da üretim yaparken Nike ve Adidas gibi uluslararası firmalarla sözleşmesi sona eren ETF Tekstil firması fabrikayı kapatıp işçilerin işine son verdi.

Son maaşlarını ve kıdem tazminatlarını alamayan işçiler fabrika önünde bekliyor.

FABRİKANIN BANKA HESAPLARINA BORÇLAR NEDENİYLE BLOKE KONULDU

Aynı zamanda Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yöneticisi olan patron Sanem Dikmen’in işçilere fabrikanın banka hesaplarına borçlar nedeniyle bloke konulduğunu söylediği belirtildi.

FABRİKA ÖNÜNDE NÖBET TUTMAYA BAŞLADILAR 

Temmuz maaşlarını ödemeyen firma, yaklaşık 21 yıldır biriken kıdem tazminatları ile diğer alacakların sadece yarısını ödemek için arabulucuya başvurdu.

Arabulucu devreye girdiği için mahkemeye gidip alacaklarına tedbir koyduramayan işçiler patron mal kaçırmasın diye fabrika önünde geceli gündüzlü nöbet tutmaya başladı. Ancak 36 gündür süren nöbet ve hak mücadelesine rağmen polis desteğiyle fabrikadaki malların taşınması Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile fabrikada örgütlü Deriteks Sendikası Başkanı Makum Alagöz'ü isyan ettirdi.

İŞÇİ HAKLARI GASP EDİLİYOR

Türk-İş Başkanı Atalay, arabuluculuk sisteminin işçi haklarının gasp edilmesi için patronlar tarafından kötüye kullanıldığını söyledi.

ETF Tekstil firmasının arabulucu masasında işçilere alacaklarının sadece yarısını ödemeyi teklif ettiğini, işçiler alacaklarını kaptırmamak için fabrika önünde nöbet tutarken patronun polis desteğiyle mal kaçırdığını belirten Atalay, “Madem fabrikayı kapattın, işçinin hakkını ver. Ama vermiyor, işçinin 3 kuruşuna göz dikiyor. Bu insanlar aç, bu insanlar haklı. Bu insanlara dayak attırmayın, hakkını verin. Sadece Tuzla'da değil, Ağrı'da, Urfa'da birçok yerde patronlar her gün 10'ar 20'şer adam atıyor” dedi.

250 İŞÇİNİN İŞİNE SON VERİLDİ

Deriteks Başkanı Makum Alagöz, ETF Tekstil'in 31 Temmuz itibarıyla üretimi durdurup 250 işçinin işine son verdiğini, yaklaşık 25 milyonu bulan işçi alacağını ise ödemediğini söyledi.

Patronun 4 yöneticisi adına kurduğu yeni bir şirkete fabrikadaki makine ve malları taşıyıp işçi alacaklarından kurtulmaya çalıştığından şüphe ettiklerini belirten Alagöz, arabuluculuk yüzünden dava açıp işçi alacaklarına tedbir koyamadıklarını, gece gündüz nöbet tutarak hak gaspını önlemeye çalıştıklarını kaydetti.

Fabrika önünde direnişe devam eden ETF işçileri, patronun yine fabrikadan TIR'larla mal kaçırdığını duyurdu.

Sosyal medyadan durumu paylaşan bir işçi, "Polisin yardımıyla TIR'lar işçinin hakkını götürüyor yine Sanem'e destek, işçiye köstek" dedi.

Bekçi ve polisler TIR'ları engellemeye çalışan işçilere müdahale etti.

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Korkuyorum
27.08.2022 13:39
Kesinlikle A.S. olmayan şirketler çalışan tazminatlarının %75 kadarını devlete yaptırmalıdır. Şimdi işçi alacagi tazminat nerede? Yürü anca gidersin.  
 
Asker
27.08.2022 11:40
Bu ülkenin çalışma bakanlığı ne iş yapar en iyisi burayı kapata can adamlar işci hakkı savunmuyorlar patronlarını savunuyorlar.  
 
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