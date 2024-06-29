'ThetaHealing' ile kanseri yendiğini iddia etti

Bir kadın, ‘ThetaHealing’ adını verdikleri dinginlik felsefesi yöntemiyle 6 ay ömür verilen kanser hastalığını tedavi ettiğini iddia ederek sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. ThetaHealing, zihin, beden ve ruh sağlığını dengelemeyi amaçlayan alternatif bir şifa yöntemi olarak biliniyor.

Kadın, doktorların kendisine yalnızca 6 ay ömür biçtiğini, ancak bu olumsuz teşhisi kabul etmeyip ThetaHealing yöntemiyle sağlığına kavuştuğunu söyledi. "Doktorların inancını kendinize mal etmeyin. O, onların inancı." diyerek, kişisel inancın ve olumlu düşüncenin gücüne vurgu yaptı.

Bu iddialar, alternatif tıp ve meditasyon tekniklerine ilgi duyan birçok kişi tarafından ilgiyle karşılandı ve sosyal medyada geniş çapta paylaşıldı. Ancak, tıbbi uzmanlar, bilimsel temele dayanmayan bu tür tedavi yöntemlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini ve hastaların doktor tavsiyelerini göz ardı etmemeleri gerektiğini vurguluyor.