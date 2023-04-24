Thodex vurguncusunun ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı dava dosyasına göre; 2021 yılında Thodex Kripto Para Borsası’nda hesapları olan yatırımcılar, hesaplarına erişemediklerini sosyal medyadan duyurdu. Şirket her ne kadar “sitede bakım var” dese de, yatırımcılar buna inanmadı. Savcılık re’sen soruşturma başlattı ve bunun sonucunda Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in, 400 bin kişiye ait milyonlarca Dolar değerindeki kripto parayla yurtdışına kaçtığı tespit edildi. Özer’in de aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 21 sanık hakkında 12 bin 164’er yıldan 40 bin 562’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Özer için de kırmızı bülten çıkarıldı. Arnavutluk’ta yakalanan Faruk Fatih Özer tutuklandı. Türkiye Özer’in iadesini talep ederken, Özer’in avukatları da aksi için harekete geçti. Ancak son tahlilde yargılamasını tamamlayan Arnavutluk adli makamları Faruk Fatih Özer’i Türkiye’ye iade etti.

Habertürk'te yer alan habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki gözaltı işlemlerinin ardından Faruk Fatih Özer, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Özer, savcılık sorgusunda Thodex kripto para borsasını nasıl kurduğunu anlattı.

2014 yılında Gebze’de Inline Teknoloji isminde mobil ve web yazılımlarını geliştirmek üzerine bir yazılım şirketi kurduğunu söyleyerek, “Şirketimin faaliyetlerinin devam ettiği süre içerisinde kripto paralara karşı bir ilgim oluştu. Global kripto para borsalarında şahsi hesabımla kripto para alıp satmaya başladım. Bu sırada Türkiye’deki kripto para borsalarına yenilik katabileceğimi düşündüm ve Koinex isimli kripto para borsasını 2017 yılında İstanbul Şişli’de bir ofis kiralayarak kurdum. Aynı zamanda Gebze’deki Inline isimli yazılım şirketimdeki faaliyetlerim de devam ediyordu. Koinex isimli firmayı kurduktan sonra işe alıma başladım. 5 kişilik bir çalışan kadrosu ile kripto para faaliyetlerimi sürdürdüm. Bitcoin, etheryum, litecoin, dogecoin ve ripple isimli coinler olmak üzere 5 coinin alım satım işlemlerine aracılık ettim. 2020 yılında global pazarda hizmet verebilmek için kripto borsamızın ismini Thodex olarak değiştirdim ve faaliyetlerime Göztepe İlçesi’nde ofis kiralayarak devam ettim. Şirket faaliyetlerime devam ettiğimde şirketin işlem hacmi artmaya başlamıştı ve bu nedenle ekibimi genişlettim. Şirkete yazılımcı, sosyal medya uzmanı, müşteri destek elemanı, insan kaynakları elemanı gibi faaliyet gösteren kişileri aldım. Kurmuş olduğum Thodex firması işlem hacmi olarak Türkiye’nin ilk üç kripto para borsası’nda yer almıştı faaliyetlerine kurumsal bir firma olarak devam etmekteydi” dedi.

“BİRÇOK SORUYU YANITSIZ BIRAKTI”

Faruk Fatih Özer’e savcılık sorgusunda ilk sorulan soru “Şirket faaliyetleri devam etmekteyken neden yurt dışına çıktınız?” oldu. Özer bu soruya cevaben ve birçok soru ya da bundan sonra olduğu gibi, “Bu süreci hakkında iddianame tanzim edilen ve yargılamanın devam ettiği Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12 Haziran tarihinde anlatacağım” diyerek yanıt verdi.