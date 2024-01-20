Thodex davasında gerekçeli karar açıklandı. Faruk Fatih Özer 11 bin 196 yıl hapis cezası almıştı

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’e verilen 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasının gerekçesi Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan ve taraflara tebliğ edilen 508 sayfalık gerekçeli kararda yer almaktadır.

Kararda, Koineks Teknoloji AŞ’nin 20 Eylül 2017’de 400 bin lira sermaye ile kurulduğu, şirketin kurucusu ve yöneticisinin ise sanık Faruk Fatih Özer olduğu belirtildi.

Thodex Platformu adıyla bilinen Koineks Teknoloji AŞ’nin bir kripto varlık hizmet sağlayıcısı olduğu aktarılan kararda, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının temelde müşterilerine, kripto varlık ve Türk lirası ya da diğer itibari para birimleri arasında alım satım imkanı, kripto varlık transfer işlemi, müşterileri adına kripto varlık saklama hizmeti sağladığı bilgisi verilmişti.

Kararda, bu hizmet sağlayıcılarının, bünyelerinde yer alan ve “kripto borsa” olarak ifade edilen platformda, müşterilerin birbirleri arasında alım satım gerçekleştirmesine imkan tanıdığı kaydedilmişti.

Alım satıma konu olan varlığın arz ve talebine göre ortaya çıkan fiyatın, varlığın o andaki fiyatını oluşturduğu belirtilen kararda, “Kripto varlıkların sayısı günümüzde binlerle ifade edilmekle birlikte, her kripto varlık türünün tüm kripto borsalarda işlem görmediği, kripto borsalarda genellikle müşterilerin sıklıkla talep ettiği ve likiditesi yüksek olan kripto varlıkların işlem gördüğü anlaşılmaktadır.” ifadelerine yer verilmişti.

Gerekçeli kararda, Thodex’in reklam ve tanıtım faaliyetlerinde kamuoyu tarafından tanınan ünlü kişilerin kullanıldığına işaret edilmiştir. Thodex’in, çeşitli şekillerde diğer kripto borsalarına nazaran daha fazla kar imkanı sunacağına yönelik internet ilanı ve televizyon reklamlarına aldanan mağdurların, bu şekilde iradelerinin fesada uğratıldığı kaydedilmiştir.

FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

Faruk Fatih Özer, 1994 yılında Kocaeli’de doğmuş bir Türk girişimcidir. Kendisi, Koineks Teknoloji AŞ’nin kurucusu ve yöneticisidir. Thodex Platformu adıyla bilinen Koineks Teknoloji AŞ, bir kripto varlık hizmet sağlayıcısıdır. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan 508 sayfalık gerekçeli kararda, Faruk Fatih Özer’in nitelikli dolandırıcılık suçundan aranmakta olduğu belirtilmiştir . Nisan 2021’de Arnavutluk’a kaçmış ve 30 Ağustos 2022’de yakalanmıştır. Kendisi hakkında verilen 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasının gerekçesi, Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan 508 sayfalık gerekçeli kararda yer almaktadır.