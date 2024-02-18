Trabzonspor taraftarı hep bir ağızdan istedi. Erdoğan'ın yanıtı hayal kırıklığı yarattı

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon’a gitti.

Akşam saatlerinde yapılan mitinge giden Trabzonsporlu taraftarlar hep bir ağızdan bağırarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Akyazı’daki stadın bordo-mavililere devredilmesini istedi.

Yapılan bu isteği reddeden Erdoğan Karadeniz ağzıyla "Daha nasıl vereceğuz, verduk da Trabzon'dan başkası oraya oynamay, sadece Trabzon oraya oynay" diyerek cevapladı.

Cumhurbaşkanının bu sözleri sosyal medyada gündem olurken taraftarlar sitem etti.