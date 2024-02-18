Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı'yı andı

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı'yı andı
Geçtiğimiz sene vefat eden Trabzonspor'un efsane teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı, ölümünün birinci yıldönümünde Trabzon Asri Mezarlıktaki kabri başında anıldı.

Trabzonspor, ailesi ve yakınlarının düzenlediği anma töreninde Ahmet Suat Özyazıcı’yı andı.

Törene Genel Sekreter Yardımcısı Derviş Köz de katıldı.

Köz, törende yaptığı konuşmada, Ahmet Suat Özyazıcı’nın Trabzonspor’un ve Türk futbolunun en büyük değerlerinden biri olduğunu söyledi. “Ahmet Suat hocamızla gurur duyuyoruz. Onun liderliğinde kazandığımız başarılar, Trabzon’u futbolun başkenti yapmıştır” dedi.

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ERTUĞRUL DOĞAN: AHMET SUAT ÖZYAZICI, TÜRK FUTBOLUNUN DEVRİMCİSİDİR
Özyazıcı’nın ölüm yıl dönümü dolayısıyla Başkan Ertuğrul Doğan da bir mesaj yayınladı.

Doğan, mesajında, “Ahmet Suat Özyazıcı, Trabzon’un ve Türk futbolunun efsanesidir. Ahmet Suat hocamızın Trabzonspor ile yazdığı tarih, asla unutulmayacaktır.

O, sadece bir teknik direktör değil, aynı zamanda bir spor adamı ve harika bir insandı. Bu özellikleriyle, Türk futbolunda Anadolu Devrimi’ni gerçekleştiren takımın başındaki isim olmuştur. Onu rahmet ve saygıyla anıyoruz” diye yazdı.

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