Threads’e yenilikler geliyor. Threads hesabını silmek isteyenlerin Instagram hesabı da silinecek mi

Meta'nın, Twitter'a rakip olan yeni uygulaması Threads için yeni eklemeler yapılacağı duyuruldu. Herkesin merak ettiği o sorunun cevabı belli oldu.

Threads’e yenilikler geliyor. Threads hesabını silmek isteyenlerin Instagram hesabı da silinecek mi

BBC Türkçe’de yer alan bilgilere göre uygulamada yapılacak değişiklikle, kullanıcılar, sadece takip ettikleri kişilerin paylaşımlarını, kronolojik bir sırada görebilecekler. Bu seçenek Twitter’da da yer alıyor.

Threads, uzmanlara göre son dönemde Twitter’da yaşanan değişimlerden memnun olmayan kullanıcıları kendine çekme potansiyeli taşıyor.

AKIŞ DEĞİŞECEK

Threads, en popüler sosyal medya uygulamalarından olan Instagram’a bağlantılı olarak çalışıyor. Instagram’ın yöneticisi olan Adam Mosseri, timeline adı verilen ve paylaşım akışını gösteren sayfanın değişebileceği belirtildi.

THREADS’E EKLENEBİLECEK DİĞER ÖZELLİKLER

Yapılan paylaşımları düzenleme seçeneği

Paylaşımların farklı dillere çeviri olanağı

Farklı Threads hesaplarına geçişin kolaylaştırılması

HESAP SİLME ÜZERİNE ÇALIŞILIYOR

Adam Mosseri, online olarak da paylaşım yapılabilmesi için çalışıldığını duyurdu. Mevcut versiyonda Threads.net üzerinden timeline görülebiliyor ancak paylaşım ancak uygulama üzerinden yapılabiliyor. Uygulamada arama seçeceği de yer almıyor. Kullanıcıların bazılarının tepkisini çeken bir başka nokta ise, açılan bir Threads profilinin yalnızca o hesabın bağlı olduğu Instagram hesabı silinerek tam olarak silinebiliyor olması. Şirket bu konuda da çalışıldığını açıkladı.

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