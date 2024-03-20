Erdoğan Cumartesi günü emeklilere büyük müjdeyi verecek iddiası. Verilecek paranın miktarı ortaya çıktı

Geçim derdi en çok emeklileri vurmaya devam ediyor. Aynı ürünü aynı marketten ertesi gün bile aynı fiyata alamadıklarını her fırsatta dile getiren emekliler en düşük gelir grubundalar. Aldıkları 10 bin lirayla geçinmelerinin imkansız olduğunu söyleyen emekliler "Açlıktan ölmemek için yiyor, örtünmek için giyiniyoruz" dediler.

Her fırsatta 'Geçinemiyoruz' diyerek aldıkları aylıklara isyan eden emekliler "Günde 5 ekmek giren ev var. Günde 50 TL ayda 1500 TL yapar. Geriye 8 bin 500 TL kaldı. Bu parayla ister faturaları öde, ister ev kirası ver, istersen yiyecek, kıyafet al. Bir çoğunu yapamazsınız. Evlatlarınızın eline bakarsınız" diye konuştu.

"BİR KAÇ AY RAHAT NEFES ALIRIZ"

Bir süredir emekli maaşları konusunda çalışma yaptıran Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere vereceği seyyanen zammı seçimden önce müjdeleyeceği iddia edildi.

Temmuz ayında seyyanen zammı açıklayacağı tahmin edilen Erdoğan'ın bu tarihi öne çektiği öne sürüldü. Erdoğan'ın cumartesi günü Büyük Ankara mitinginde 5 bin TL seyyanen zammın açıklamayı düşündüğü ileri sürülüyor.

5 bin TL'lik seyyanen zammın verilmesine kötünün iyisi şeklinde değerlendiren emekliler "10 bin TL olan maaşımız bu zamla 15 bin TL'ye yükselecek. Hiç olmazsa bir kaç ay rahat nefes alabiliriz. Biz asgari ücret seviyesini çekilmesini umuyorduk ama altında kaldık. Buna da şükürler olsun" dediler.