Erdoğan Cumartesi günü emeklilere büyük müjdeyi verecek iddiası. Verilecek paranın miktarı ortaya çıktı

Ökkeş Bölükbaşı
Erdoğan Cumartesi günü emeklilere büyük müjdeyi verecek iddiası. Verilecek paranın miktarı ortaya çıktı
Aldıkları 10 bin TL aylıkla geçinemeyen ve eylem üstüne eylem yapan emeklilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü büyük Ankara mitinginde 5 bin TL seyyanen zam yapacağını açıklayacağı ileri sürüldü.

Geçim derdi en çok emeklileri vurmaya devam ediyor. Aynı ürünü aynı marketten ertesi gün bile aynı fiyata alamadıklarını her fırsatta dile getiren emekliler en düşük gelir grubundalar. Aldıkları 10 bin lirayla geçinmelerinin imkansız olduğunu söyleyen emekliler "Açlıktan ölmemek için yiyor, örtünmek için giyiniyoruz" dediler.

Her fırsatta 'Geçinemiyoruz' diyerek aldıkları aylıklara isyan eden emekliler "Günde 5 ekmek giren ev var. Günde 50 TL ayda 1500 TL yapar. Geriye 8 bin 500 TL kaldı. Bu parayla ister faturaları öde, ister ev kirası ver, istersen yiyecek, kıyafet al. Bir çoğunu yapamazsınız. Evlatlarınızın eline bakarsınız" diye konuştu.

"BİR KAÇ AY RAHAT NEFES ALIRIZ"

Bir süredir emekli maaşları konusunda çalışma yaptıran Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere vereceği seyyanen zammı seçimden önce müjdeleyeceği iddia edildi.

Temmuz ayında seyyanen zammı açıklayacağı tahmin edilen Erdoğan'ın bu tarihi öne çektiği öne sürüldü. Erdoğan'ın cumartesi günü Büyük Ankara mitinginde 5 bin TL seyyanen zammın açıklamayı düşündüğü ileri sürülüyor.

5 bin TL'lik seyyanen zammın verilmesine kötünün iyisi şeklinde değerlendiren emekliler "10 bin TL olan maaşımız bu zamla 15 bin TL'ye yükselecek. Hiç olmazsa bir kaç ay rahat nefes alabiliriz. Biz asgari ücret seviyesini çekilmesini umuyorduk ama altında kaldık. Buna da şükürler olsun" dediler.

ek-zammmm.jpg

111.jpg

emekli.png

İlgili Haberler
İktidarın seyyanen zam formülü ortaya çıktı
SGK Uzmanı seyyanen zam için net tarih verdi
Emekliye zam için yeni formül ortaya çıktı. Bu yöntem ilk kez konuşuluyor
Emekliye seyyanen zam geliyor dedi oran verdi
Emeklilerin ayaklarını yerden kesecek haberi SGK uzmanı açıkladı. Canlı yayında rakamı söyledi
Emekli maaşlarına zam yapılacak mı? AKP'li isim ilk kez açıkladı
Son Haberler
Bakanlar depremzedeye 'Görmedim' dediği eve 'Gördüm' dedirtti. Erdoğan da 'Dur Vahit' dedi Gündem
Bakanlar depremzedeye 'Görmedim' dediği eve 'Gördüm' dedirtti. Erdoğan da 'Dur Vahit' dedi
Murat Kurum Cüneyt Özdemir’e konuştu! Mal varlığını ne zaman paylaşacağını açıkladı Siyaset
Murat Kurum Cüneyt Özdemir’e konuştu! Mal varlığını ne zaman paylaşacağını açıkladı
Akaryakıt istasyonları için ezber bozan karar. EPDK düğmeye bastı Ekonomi
Akaryakıt istasyonları için ezber bozan karar. EPDK düğmeye bastı
Erman Toroğlu'ndan ortalığı sallayacak açıklama: Şu anda hangi takımın şampiyon olacağına karar verildi Spor
Erman Toroğlu'ndan ortalığı sallayacak açıklama: Şu anda hangi takımın şampiyon olacağına karar verildi
İzmir’de DHKP-C operasyonu: 18 gözaltı Gündem
İzmir’de DHKP-C operasyonu: 18 gözaltı
Hiçbir şey yapmadan aylık 200 bin TL maaş alıp çakarlı araçlarla geziyorlar Gündem
Hiçbir şey yapmadan aylık 200 bin TL maaş alıp çakarlı araçlarla geziyorlar