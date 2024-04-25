THY bu seferleri iptal etti. Uçuşu olanlar dikkat

Türk Hava Yolları bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı. THY, Fransa’nın Lyon, Marsilya, Nice ve Paris kentlerine yapılacak seferleri iptal edildi.

Seferlerin yarınki planlanan uçuşları yapılmayacak.

Ülkedeki yer hizmetleri ve güvenlik personelinin grev yapması nedeniyle seferlerin iptal edildiği açıklandı.

THY yetkilileri ise vatandaşlara uyarı yaptı. Havayolu şirketi uçuşlarla ilgili güncel durumu kendi internet sitesinden kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

Ayrıca uçuş iptallerinin karşılıklı icra edildiği de belirtildi.

RUSYA - LATİN AMERİKA KRİZİ

Öte yandan Türk Hava Yolları'nın Latin Amerika ülkelerine aktarma yapacak Rus yolcuları uçağa almamasıyla ilgili Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara'yla çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Peskov konuyla ilgili "Hükümetimiz çok aktif olarak çalışıyor. Ankara'daki büyükelçiliğimiz de çalışıyor" açıklamasını da yaptı.