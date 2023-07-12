THY satılıyor mu? Resmi açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'deki ek bütçe görüşmelerinde muhalefet partilerinin milletvekillerinden gelen sorulara cevap verdi.

Yeşil Sol Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki'nin "Türk Hava Yolları gibi bazı kuruluşların satılacağı iddiaları doğru mu?" sorusuna Yılmaz, "Öyle bir şey söz konusu değil, dezenformasyon bahsettiğiniz. Ben de basında gördüm, öyle bir şey söz konusu değil" dedi.

Yeşil Sol Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki'nin '"Yeni bir özelleştirme var mı görüşmelerde?" sorusuna Yılmaz, "Bakın, ben açık söyledim, ağırlıklı olarak doğrudan yabancı sermaye yatırımları, proje bazlı destekler. Burada özel sektörü de ihmal etmiyoruz. Özel sektörün de talepleri varsa onları da bir sistematik içinde elbette karşı tarafa iletiyoruz. Gerisi kurumların kendi görüşmelerinde kendi somut işbirliklerine kalmış bir şey' diye cevap verdi. Tiryaki'nin, 'Türk Hava Yolları gibi bazı kuruluşların satışından bahsediliyor da' sözlerine Yılmaz, "Öyle bir şey söz konusu değil, dezenformasyon bahsettiğiniz. Ben de basında gördüm, öyle bir şey söz konusu değil" dedi.