Yunan medyasından skandal çağrı. THY ve Pegasus'u durdurun

AirportHaber'de yer alan habere göre, NATO zirvesinin ardından itiraf gibi bir analiz yayınlayan Yunan Kathimerini gazetesi NATO'nun Türkiye'ye boyun eğdiğini savundu. AB'ye skandal bir çağrıda bulunan gazete THY ve diğer Türk havayolu şirketlerine yaptırım uygulanmasını istedi.



2023'ün en önemli toplantısı olarak görülen NATO zirvesinin yankıları sürüyor.

Türkiye'nin girişimlerini mercek altına alan Yunan Kathimerini gazetesi Türkiye'nin etkisine dikkat çekti.

Michael Rubin imzalı yazıda şu ifadelere yer verildi;

"NATO ilk kez belgelerinde ne NATO'nun ne de Avrupa'nın terörist olarak kabul etmediği örgütler için Türkiye'nin terörizm etiketini kabul etti."

Yazıda Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler de yer aldı.



AB'nin Kıbrıs konusunda Türkiye'ye karşı politikasını sertleştirmesi gerektiğini öne süren Rubin, Türkiye'yi AB'ye şantaj yapmak ile suçladı.

"THY ve Pegasus havayollarını durdurun"diyen Rubin yazısında şu ifadelere yer verdi;

"Hem Türk Hava Yolları hem de Türkiye'nin düşük maliyetli Pegasus Hava Yolları, Kuzey Kıbrıs turizm ticaretine uçuyor ve bundan kar elde etmeye çalışıyor. Avrupa buna izin vermemeli."

Türk Hava Yolları'na yaptırım uygulanması gerektiğini savunan yazar "Avrupa'nın talep etme zamanı geldi. Ya Avrupa'ya uçarsınız ya da Kıbrıs'ın işgalini desteklersiniz ama ikisini birden yapmazsınız" dedi.