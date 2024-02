THY Teknik AŞ ile Silk Way West Hava Yolları arasında anlaşma imzaladı

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Silk Way West Hava Yolları, THY Teknik AŞ'nin yedek parça havuzuna erişim sağlanacaak ve gerekli komponentler için bakım ve onarım hizmetlerinden faydalanabilecek.

Yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut, Silk Way West Hava Yolları ile uzun sürecek bir iş birliği için ilk adımı atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, Komponent bakımında yılları aşan tecrübe ve geniş komponent envanteri ile dünya çapında önde gelen bir çözüm ortağı olmaktan gurur duyduklarını belirtti. Akbulut, kaliteli ve güvenilir hizmetler ile Silk Way West Hava Yolları'nın Boeing 777 kargo uçağı filosuna komponent hizmeti sunarak operasyonel verimliliklerine katkıda bulunacaklarını dile getirdi.

Silk Way West Hava Yolları Genel Müdürü Wolfgang Meier de operasyonel kabiliyetleri güçlendirmek ve en yüksek standartta hava kargo hizmeti vermek amacıyla THY Teknik AŞ ile güçlerimizi birleştirmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Ayrıca bu işbirliği, müşterilere dünya çapında hızlı ve güvenilir hizmet sunmaya verdikleri önemin kanıtı olduğunu söyledi.