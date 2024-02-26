ABD küresel LNG piyasasındaki payını yüzde 21'e yükselterek lider oldu

Kaynak: AA
ABD küresel LNG piyasasındaki payını yüzde 21'e yükselterek lider oldu
ABD, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinde 2016'da yüzde 1 olan payını 2023 sonu itibarıyla yüzde 21'e yükselterek en çok LNG ihracat eden ülke oldu.

Uluslararası Doğal Gaz Bilgi Merkezi (CEDIGAZ) verilerinden yaptığı derlemeye göre, küresel LNG arzı geçen yıl önceki yıla göre yüzde 2 artışla 395 milyon tona yükseldi.
ABD, 2015'te hiç yer almadığı küresel LNG piyasasında 2016'da yüzde 1, 2017'de yüzde 5, 2018'de yüzde 7, 2019'da yüzde 10, 2020'de yüzde 13, 2021'de yüzde 18 ve 2022'de yüzde 20 paya sahip oldu. Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla ise ABD, küresel LNG ihracatındaki yüzde 21'lik payla lider ülke konumuna ulaştı.
ABD, 2023'te küresel piyasalara 84,3 milyon ton LNG ihraç etti. ABD'yi 78,9 milyon tonla Avustralya ve 78,5 milyon tonla Katar takip etti.
CEDIGAZ verilerine göre, ABD, sadece 2023'te değil, son 5 yılda da küresel LNG arzının arkasındaki tek büyük itici güç olmuş oldu.
Diğer yandan, ABD dışındaki bölgelerden gelen toplam arzın 2019'dan 2023'e kadar durağan kaldığı saptandı.
ABD'nin ihracatındaki büyümede büyük ölçüde Haziran 2022'den beri yangın sebebiyle kapalı olan Freeport LNG tesisinin 2023'ün ilk çeyreğinde devreye alınmasının etkili olduğu belirtiliyor.

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