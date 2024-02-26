Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi yüzde 12,5 arttı

Kaynak: AA
Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi yüzde 12,5 arttı
Merkez Bankası, Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi TGFE'yi ilk kez açıkladı. 2023'ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,5 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB tarafından geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin TGFE verileri ilk kez duyuruldu.

Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi, 2023'ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,5'luk artış gösterdi. Yıllık bazda ise bu nominal olarak yüzde 98,2 artış gösterdi. Reel artış ise yüzde 21,8 oranında gerçekleşti.

Türkiye genelinde 2023'ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,1 artan Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal yüzde 98,9, reel olarak da yüzde 22,2 arttı.

Ofis Fiyat Endeksi ise bir önceki yılın aynı dönemine gören 4.çeyrekte nominal olarak yüzde 94,2 artış gösterdi. Reel olarak bu artış yüzde 19,3 olarak gerçekleşti.

3 büyük il için TGFE değişimine bakıldığında, geçen yılın 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de endeks, sırasıyla yüzde 9,4, yüzde 14,5 ve yüzde 13,6 artış gösterdi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 80,9, yüzde 110,2 ve yüzde 110,1 artış kaydetti.

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