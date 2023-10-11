THY ve Pegasus İsrail seferlerini askıya aldı

İsrail ile HAMAS arasında artan çatışmalardan sonra THY ve Pegasus şirketleri İsrail ile uçuşlara ara verdiklerini açıkladı.

THY ve Pegasus İsrail seferlerini askıya aldı

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail’de yaşanan mevcut durum sebebiyle seferlerimize ikinci bir bildirime kadar ara verilmiştir.” ifadesini kullandı.

Pegasus Hava Yolları da benzer bir kararı duyurarak İsrail uçuşlarını durdurduğunu açıkladı. Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, “İsrail’de yaşanan mevcut durum nedeniyle İsrail kalkışlı ve varışlı seferlerimize ikinci bir bildirime kadar ara verilmiştir” denildi.

Ayrıca, bu kararın yolcuları nasıl etkilediğine dair bilgiler de paylaşıldı. Buna göre yolcular, 7 Ekim ve öncesinde satın aldıkları ve 7 ile 31 Ekim tarihlerini kapsayan İsrail kalkışlı-varışlı seferlere ait biletlerini ücretsiz olarak açığa alabilecek, iptal edebilecek veya kesintisiz iade alabilecekler. 31 Ekim sonrası uçuşlarla ilgili güncel bilgilere ulaşmak için ise havayolu şirketlerinin duyurular sayfasını takip etmeleri önerildi.

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