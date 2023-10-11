İsrail-Filistin savaşında Kurtlar Vadisi detayı

Gazze ve Filistin arasında yaşanan savaş dünya gündeminde sıcaklığını korurken Kurtlar Vadisi Filistin filminde, Polat Alemdar adlı karakterin İsrailli bir askerle yaptığı konuşma sosyal medyada yeniden gündem oldu.

İsrail-Filistin savaşında Kurtlar Vadisi detayı

Filistin’e bağlı grup olan Hamas’ın İsrail’e yaptığı saldırı sonrası başlayan Filistin- İsrail savaşı şiddetini günden güne artırırken, Kurtlar Vadisi Filistin filmindeki, Polat Alemdar adlı karakterin İsrailli bir askerle yaptığı konuşma sosyal medyada paylaşılınca yeniden gündem oldu.

“BEN İSRAİL’E GELMEDİM FİLİSTİN’E GELDİM”

Sahnede Polat Alemdar karakterinin, İsrailli asker ile yaptığı konuşmada, İsrailli asker Polat Alemdar’a, “İsrail’e ne için geldiniz?” diye soruyor.

Polat Alemdar ise yanıt olarak, “Ben İsrail’e gelmedim Filistin’e geldim” diyor.

Polat Alemdar karakterinin İsrailli askerle konuşmasında vermek istediği mesaj, İsrail’in bulunduğu toprakların, Filistin’e ait olması ve İsrail’in işgalci konumda bulunması.

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