Japonlardan Filistin'e destek mitingi

07 Ekim 2023’de Filistin’e bağlı grup Hamas’ın İsrail’e saldırısının ardından, İsrail ordusu savaş ilan etti. İsrail Savunma Bakanı “Tam taaruza geçiyoruz” diyerek Filistinlilere yönelik yapılacak olan katliamın mesajını verdi.
Savunma Bakanı’nın açıklamalarının ardından harekete geçen İsrail ordusu, Gazze’deki kamu binaları, bankalar ve yerleşim bölgelerine yönelik saldırılara başladı.
JAPONYALARDAN FİLİSTİNLİLERE DESTEK
Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir araya gelen vatandaşlar İsrail’in Filistinli vatandaşları hedef alması üzerine Filistinlilere destek amacıyla gösteri düzenledi. Gösteride Filistin'e destek mesajları içeren pankartlar açıldı.
Gösteride açılan pankartlarda İsrail'e silahlı saldırılarını durdurması mesajı verildi.