İsrail ordusu duyurdu: Lübnan’dan İsrail’e sızma girişimi

İsrail ordu radyosu, Lübnan’dan İsrail topraklarına 15 insansız hava aracı sızma girişimi gerçekleştirildiğini duyurdu.

İsrail ordusu duyurdu: Lübnan’dan İsrail’e sızma girişimi

Hamas’ın saldırısıyla başlayan, İsrail’in savaş ilan edip karşılık vermesiyle devam eden İsrail-Filistin savaşı tüm dünyayı endişe içerisine sokmaya devam ediyor.

İsrail ordu radyosu yaptığı açıklamada, Lübnan’dan İsrail topraklarına 15 insansız hava aracı sızma girişimi gerçekleştirildiğini duyurdu.

TOP ATIŞLARIYLA KARŞILIK VERDİLER

İsrail, kendi topraklarına sızmaya çalışan 15 insansız hava aracına top atışlarıyla karşılık verdi, Lübnan sınırındaki bölgelerde uyarı sirenleri devreye sokuldu.

İsrail savaş uçaklarının bölgede uçtuğu, belirli aralıklarla kara saldırısı olduğu tahmin edilen en az 4 patlamanın sesi duyuldu.

ucak122.jpg

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 24 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Ayrıca İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde çıkan olaylarda 2 Filistinliyi öldürmüştü.

whatsapp-image-2023-10-11-at-20-28-22.jpeg

İlgili Haberler
Elon Musk'tan flaş İsrail kararı. Hepsi bedava oldu
İsrail-Filistin savaşında Kurtlar Vadisi detayı
İsrail basını duyurdu. Hamas’ın kurucusu öldürüldü
İsrail’de olağanüstü hal hükümeti kuruluyor
THY ve Pegasus İsrail seferlerini askıya aldı
THY ve Pegasus İsrail seferlerini askıya aldı
İsrail'in bombardımanında Gazze'deki İslam Üniversitesi yıkıldı
İsrail'in bombardımanında Gazze'deki İslam Üniversitesi yıkıldı
İsrail ile Filistin savaşı Türkiye'de araçların deposunu vuracak
İsrailli siyasetçiden flaş çıkış: Netanyahu Büyük İsrail'i hedefliyor
İsrail'e gidecek olan 12 gemi İzmir'e gelecek
İsrail'e gidecek olan 12 gemi İzmir'e gelecek
Milyon dolarlık soru: Hamas’ın kurucusunu İsrail niye serbest bıraktı? Orta Doğu’da hiçbir şey görüldüğü gibi değildir
İsrail Hamas savaşında yeni cephe. "Bekleyin geliyoruz" diyerek harekete geçtiler
Almanya'dan İsrail'e askeri destek teklifi
Almanya'dan İsrail'e askeri destek teklifi
İsrail ve HAMAS savaşında siviller zor durumda. Evlerini terk edenlerin sayısı 300 bini aştı
İsrailli genç kadın kahraman ilan edildi. Onlarca Hamas militanını öldürdü. Bir köyü tek başına kurtardı
Çatışmalara ilişkin doğru bilinen yalanlar. Hamas İsrail savaşı beşinci gününde tüm şiddetiyle sürüyor
Öne Çıkanlar
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Son Haberler
Taharet almayı açık açık anlattı Video
Taharet almayı açık açık anlattı
Diyarbakır’da doğal gaz kaçağı sanılan koku bina sakinlerini sokağa döktü Gündem
Diyarbakır’da doğal gaz kaçağı sanılan koku bina sakinlerini sokağa döktü
İspanya, Filistin'e yapılan yardımları artıracağını duyurdu Dünya
İspanya, Filistin'e yapılan yardımları artıracağını duyurdu
Ülkenin dört bir yanı sallandı. İki saatte 12 deprem gerçekleşti Gündem
Ülkenin dört bir yanı sallandı. İki saatte 12 deprem gerçekleşti
Eskişehir’de Filistin’e destek konvoyu Gündem
Eskişehir’de Filistin’e destek konvoyu
İki otomobil yola inen sürüye daldı Yaşam
İki otomobil yola inen sürüye daldı
Karamollaoğlu, Hamas temsilcisiyle görüştü: Öfkemizi asla anlayamazlar Gündem
Karamollaoğlu, Hamas temsilcisiyle görüştü: Öfkemizi asla anlayamazlar