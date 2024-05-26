THY’de huzur hakkı 102 bin lira. Temmuz ayında zam gelecek

Yönetiminde AKP’li isimlerin olduğu THY’de verilen huzur hakkı ortaya çıktı. THY’de yapılan son olağan genel kurulda yönetim kurulu üyelerinin aldığı huzur hakkının 102 bin lira olduğu ortaya çıktı.

24 Mayıs’ta yapılan genel kurulda huzur hakkının artırılmasına yönelik bir karar çıkmadı.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, THY’de yönetim kurulu üyelerine verilen huzur hakkı 2022 yılının mart ayından itibaren büyük oranda arttı. 29 Mart 2022 yılında gerçekleşen toplantıda 25 bin lira olarak belirlenen huzur hakkı, 2024 yılının mayıs ayına kadar 102 bin liraya yükseldi. Bu süreçte huzur hakkı 4 defa zamlandı.

THY Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, dönemlere göre şöyle sıralandı:

Mart 2022: 25 bin TL

Temmuz 2022: 36 bin 837 TL

Ocak 2023: 44 bin 205 TL

Temmuz 2023: 62 bin 329 TL

Ocak 2023: 102 bin TL

THY’de huzur hakkına mayıs ayı itibariyle zam gelmezken, temmuz ayında artırılması bekleniyor. Yönetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkının temmuz ayında 132 bin liraya yükselmesi bekleniyor.

ZAM ÜSTÜNE ZAM

29 Mart 2022 tarihli toplantıda 25 bin TL olarak belirlenen yöneticilere ödenen huzur hakkı ücreti, 24 Mayıs 2024 tarihine kadar dört kere zam gördü. THY yöneticilerinin huzur hakkı Temmuz 2022, Ocak 2023 ve Temmuz 2023’te sırasıyla 36 bin 837 TL, 44 bin 205 TL ve 62 bin 329 TL ile ifade edildi. Kurumdaki yöneticilerin huzur hakkının, Mayıs 2024 itibarıyla 102 bin TL olduğu belirtildi.

Mart 2022’den Mayıs 2024’e kadar dört kere zam gören THY yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkına temmuz ayında bir zam daha yapılacağı kaydedildi. Zammın ardından kurumdaki huzur haklarının 132 bin TL’ye yükseleceği dile getirildi.