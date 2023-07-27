THY'de yöneticilerin huzur hakkına büyük zam

Geçim derdindeki vatandaşın huzuru kalmazken onlar huzur içinde maaşlarını alacaklar. Gelir vergilerini de şirket ödeyecek. Türk Hava Yolları (THY) yöneticilerine ödenecek huzur hakkına zam yapıldı.

THY'de yöneticilerin huzur hakkına büyük zam

2 gün önce THY Anonim Ortaklığı Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Toplantdıa yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretleri ve ikramiye tutarları da değerlendirildi.

BirGün Gazetesi'nden Mustafa Bildircin'in haberine göre alınan karar kapsamında üyelerin huzur hakkı ücretleri iki buçuk kat artırıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun ve eski AKP Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş’ın da aralarında olduğu Türk Hava Yolları (THY) yöneticilerine ödenecek huzur hakkına zam yapıldı. THY yöneticilerinin huzur hakkına son 16 ayda yüzde 149 oranında zam geldi. 2022’nin Mart ayında 25 bin TL olan huzur hakkı, bu ay 62 bin 329 TL’ye yükseldi.

HUZUR HAKKI 62 BİN TL OLDU

THY’nin genel kurul toplantı tutanağına göre, 29 Mart 2022’de 25 bin TL olarak belirlenen huzur hakkı ücreti, 25 Temmuz 2023 tarihine kadar üç kere zam gördü.

Huzur hakkı, bu ay 62 bin 329 TL’ye yükseldi. THY yöneticilerinin huzur hakkı Temmuz 2022, Ocak 2023 ve Temmuz 2023’te sırasıyla 36 bin 837 TL, 44 bin 205 TL ve 62 bin 329 TL olarak belirlendi.

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THY yöneticileri, yüksek huzur hakkı ücretinin yanı sıra yılda dört huzur hakkı kadar ikramiye ve 15 bin TL’lik bayram ikramiyesi alacak.

GELİR VERGİLERİNİ DE ŞİRKET ÖDEYECEK

Öte yandan bu zammın en çok tartışılacak yönü yıllık gelir vergisinin şirket tarafından ödeneceği iddiası oldu. THY yöneticilerin gelirlerinden oluşacak vergiyi şirket kasasından ödeyecek.

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