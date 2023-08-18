Çifte maaşlı EPDK Başkanı’nın huzur hakkı yüzde 633 arttı. Bu insanların huzuru neden bu kadar pahalı?

Emekliye, memura, işçiye dilenci zammı reva görülürken çifte maaşlı bürokratların ve yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı zamlanmaya devam ediyor. EPDK Başkanı Yılmaz’ın yönetim kurulu üyesi olduğu THY Teknik A.Ş’de huzur hakkı yüzde 633 arttı. Ortaya çıkan zam “Bu insanların huzuru neden bu kadar pahalı?” sorusunun sorulmasına neden oldu.

Çifte maaşlı EPDK Başkanı’nın huzur hakkı yüzde 633 arttı. Bu insanların huzuru neden bu kadar pahalı?

Türk Hava Yolları’nda (THY) huzur hakkını 25 bin TL’den 62 bin TL’ye yükselten kararın bir benzeri, THY Teknik A.Ş.'de alındı. Böylece yönetim kurulu ücretlerine fahiş zam yapıldı.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, THY Teknik A.Ş'nin yönetim kuruluna ödeyeceği ücretlerin belirlendiği Genel Kurul, 28 Temmuz’da toplandı. Toplantıda alınan karar kapsamında yönetim kurulu başkanına ödenen aylık ücret net 55 bin TL, üyelere ödenen aylık ücret ise net 50 bin TL oldu. THY Teknik A.Ş.’de yönetim kurulu ücretlerine bu yıl yüzde 633 oranında zam yapıldı.

ÇİFT MAAŞLI BÜROKRAT

Huzur hakkının 50 bin TL’ye çıkarıldığı toplantıda ayrıca, THY Teknik A.Ş’nin yönetim kurulu üyeleri de seçildi. Kamuda birden fazla görevde bulunan ve "Çoklu görevleri" nedeniyle çifter maaş alan bürokratlardan olan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın THY’deki yönetim kurulu üyeliğine, “devam” denildi. AKP'nin çift maaşlı bürokratlarından Yılmaz, EPDK’deki maaşının yanı sıra THY Teknik A.Ş.'den de aylık net 50 bin TL ücret alacak.

Kamuda birden fazla görevde bulunan ve ‘çoklu görevleri’ nedeniyle çifter maaş alan bürokratlar, tartışma konusu. “Mutlu azınlık” eleştirilerine konu olan nu isimlere yönelik muhalefetin soru önergeleri, “ticari sır” denilerek geri çevriliyor.

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