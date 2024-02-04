THY'den Galatasaray'a müjdeli haber

Vodofone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında THY sahasında Muratpaşa Belediyesi ile karşılaştı.
TVF Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip rakibini setlerde 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Bu galibiyet ile 2 puanı hanesine yazdıran THY topladığı 35 puanla 4. sıradaki yerini korudu.
Öte yandan Muratpaşa Belediyesi ise 28 puanla 5. sırada kaldı.
Bugün saat 17.30'da lider Fenerbahçe ile karşılaşacak olan 7. sıradaki Galatasaray ezeli rakibini mağlup etmesi halinde puanını 26'ya çıkararak averaj farkıyla 5. sıraya yükselecek