THY'den Galatasaray'a müjdeli haber

THY'den Galatasaray'a müjdeli haber
Selahattin Ekrekli
Sahasında Muratpaşa'yı ağırlayan THY rakibini 3-0 mağlup etti.
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Vodofone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında THY sahasında Muratpaşa Belediyesi ile karşılaştı.

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TVF Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip rakibini setlerde 3-0 mağlup etmeyi başardı.

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Bu galibiyet ile 2 puanı hanesine yazdıran THY topladığı 35 puanla 4. sıradaki yerini korudu.

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Öte yandan Muratpaşa Belediyesi ise 28 puanla 5. sırada kaldı.

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Bugün saat 17.30'da lider Fenerbahçe ile karşılaşacak olan 7. sıradaki Galatasaray ezeli rakibini mağlup etmesi halinde puanını 26'ya çıkararak averaj farkıyla 5. sıraya yükselecek

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