Beşiktaş taraftarı derbi için skor verdi. Sonra transferlerin gecikmesini değerlendirdi

Selahattin Ekrekli
Beşiktaş taraftarı derbi için skor verdi. Sonra transferlerin gecikmesini değerlendirdi
Trabzonspor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta taraftarlar maç öncesi konuştu.

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş Fernando Santos yönetimindeki ilk derbisinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

Saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak kritik maç öncesi siyah beyazlı taraftarlar stadyum çevresine geldi.

Mücadele öncesi stadyum önündeki etkinlik alanında vakit geçiren iki taraftar Yeniçağ'dan Selahattin Ekrekli'ye maç hakkında konuştu.

Galibiyete inancı tam olan taraftarlardan biri maçı 2-0 kazanacaklarını söylerken diğeri 2-1 galip geleceklerini ifade etti.

Transferlerin gecikmesi hakkında da konuşan genç taraftarlar

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