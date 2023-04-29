THY'den Gerrard ve Cafu'lu reklam filmi

Editör: Ufuk Cingöz

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk resmi hava yolu partneri olan THY, futbolun yaşayan iki efsanesi Steven Gerrard ve Cafu'yu, ikinci kez İstanbul'un ev sahipliğinde oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde keyifli bir İstanbul yolculuğunda bir araya getirdi.

İki ünlü futbolcu, 2005'teki unutulmaz finalden 18 yıl sonra yeniden İstanbul'da bu kez şehrin güzelliklerini keşfetmek için buluştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sponsoru THY'nin "Road to Istanbul" adını verdiği reklam filmi, futbolun birleştirici gücünü, enerjisini, farklılıkları buluşturan misyonunu, İstanbul'un dünyaları tek bir noktada buluşturan misyonu üzerinden anlatıyor.

Filmin yönetmen koltuğunda Fas asıllı Hollandalı Sharif Abdel Mawla oturuyor. Çekimleri 5 gün süren filmin 35'ten fazla ülkede aynı anda yayına girmesi planlanıyor.

Futbolseverlerin gönüllerinde 18 yıl önceki final maçında efsane oyunlarıyla taht kuran ikili, bu kez de İstanbul'da ziyaret ettikleri mekanlarla zihinlere kazındı.

Gerrard ve Cafu reklam filminde, futbolseverlere kıtaların buluşma noktası İstanbul'un canlı ve dinamik atmosferini gösteriyor ve burada bir finalden çok daha fazlasını bulacaklarını vurguluyor.

Futbolun efsane ikilisi, final maçı için şehre gelen futbol tutkunlarını şehri köşe bucak keşfetmeye davet ediyor.

- "Bu Film görsel zenginliği ile futbol tutkusunu hayata geçiriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, UEFA Şampiyonlar Ligi ile olan sponsorluklarının Türk spor tarihinin en önemli işbirliklerinden biri olduğunu belirtti.

İstanbul'un farklı güzelliklerini futbol ile birleştirip sundukları filmi, dünyanın dört bir yanındaki futbol tutkunu ve seyahatseverlerle buluşturacakları için mutlu olduklarını aktaran Bolat, "Dünyanın en çok ülkesini birbirine bağlayan küresel hava yolu olarak, sporun farklı kültürleri bir araya getiren birleştirici gücüne inanıyor ve milyonlarca futbolseveri Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında İstanbul'da buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Steven Gerrard da futbolun birbirinden çok farklı tutkulara sahip, farklı yaşlardaki insanları bir araya getirme gücünü sportmenlik ile birleştiren ve herkesin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi'nin tanıtımında THY ile birlikte yer almanın heyecan verici olduğunu kaydetti.

Cafu ise futbolun böyle bir proje ile birleştirildiğini görmenin ve bu isimlerle bir araya gelmenin kendisine ve tüm sporseverlere armağan niteliğinde olduğunu belirterek, "Bu film, görsel zenginliği ve senaryodaki heyecanı ile futbol tutkusunu hayata geçiriyor." değerlendirmesinde bulundu.