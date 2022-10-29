29 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı. Zam oranını duyanlar sevinsin mi üzülsün mü bilemedi

Asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı. Zam oranını duyanlar sevinsin mi üzülsün mü bilemedi

Milyonlarca çalışan ve işverenin yakından takip ettiği asgari ücrette her gün yeni bir rakam gündeme gelmeye devam ediyor. Erdoğan'ın son olarak yaptığı ocak zammı açıklaması sonrası pek çok rakam boşa çıkarken, Ankara kulislerinden net rakam geldi.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 15:28
Takip Et

Zam oranını duyanlar sevinsin mi üzülsün mü bilemedi. Ünlü Vergi Uzmanı asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı

Asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı. Zam oranını duyanlar sevinsin mi üzülsün mü bilemedi
+
Aa
-

Ünlü vergi uzmanından net asgari ücret tahmini. Seneden seneye zam yapılan asgari ücret, enflasyonda yaşanan yükseliş sonrası 2022 yılında uzun zaman sonra bir ilke imza atılarak, bir yıl içerisinde iki defa zamlandı.

Yapılan zamlara rağmen kısa sürede enflasyona yeni düşen asgari ücret için ocak tahminleri gündemden düşmüyor.

NEBATİ: ASGARİ ÜCRET ZAMMI ENFLASYONUN ÜZERİNDE OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati asgari ücret ve memur zammına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"2022 yılından bu güne kadar, asgari ücretli enflasyona ezdirilmedi, memurlar da dahil buna. Asgari ücretlilere yıl başında bir belirleme yapılıyor. Bu yıl enflasyon tahminlerinde bir sapma olunca, asgari ücrette bir artış yoluna gidildi ve gelenek bozuldu. Yüzde 95 civarında bir iyileştirme yapıldı. Önümüzdeki yıl ve yıllarda Cumhurbaşkanımızın duruşu çok net. Asgari ücretliler, dar gelirliler, enflasyonun altında kalmayacak. Önümüzdeki dönemde de yine çalışmalar böyle yapılacaktır. Artış enflasyonun üzerinde olacak. Cumhurbaşkanımız her zaman çok net olarak ifade etmiştir, artış asla enflasyonun altında olmayacak."

ERDOĞAN: DERDİMİZ EN UYGUN RAKAMA ÇIKARMAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Derdimiz şu an itibariyle inşallah Aralık ayında yapılacak değerlendirmelerle asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Biz bunun için varız. Yolsuzlukların, rüşvetin, yoksulluğun olmadığı, olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Şu an itibarıyla da onun hazırlığı içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

NE KADAR ZAM YAPILACAK

Hükümetten gelen peş peşe açıklamaların ardından "asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

"TÜFE’DE YÜZDE 52.40’LIK BİR ARTIŞ VAR"

Bayram açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “TÜİK’in açıkladığı verilere göre eylül ayı enflasyonu yüzde 3.08 çıktı. Geçtiğimiz 3 ayın aylık enflasyon farkları 6.91’dir. Burada memurlarımızın enflasyon farkı artışı hesaplanırken aylık bu tutarlar toplanmıyor. Yani temmuzdan aralık sonuna kadar kümülatif enflasyon farkını dikkate almamız gerekiyor. Her ne kadar 3 aylık enflasyon 6.91 olsa da aralık ayına göre TÜFE’de yüzde 52.40’lık bir artış var.

Burada memurlarımız, emeklilerimiz enflasyon farkı almıştı. Bu enflasyon farkı yüzde 41.69 memurlara, yüzde 42.35 emeklilerimize yapıldı. Aralık ayı itibarıyla yüzde 42’lik fark göz önünde bulunursa şu an 3 ay için yüzde 10’luk enflasyon farkı mevcuttur.

Merkez Bankası beklenti anketleri ve çeşitli değerlendirme kuruluşlarının yapmış olduğu anketlerde ekim ayında enflasyonun pik yapacağı, ekim ayından sonra ve özellikle ocak ayından sonra da enflasyonun düşüşe geçeceği bekleniyor. Her ne kadar 3 aylık enflasyon toplamı yüzde 10 olsa da. Yıl sonu beklenti anketleri son 6 aylık enflasyonun yüzde 30 ile 35 seviyesinde olacağı yönündedir.

Avrupa’da yaşanan resesyon, derinleşen Ukrayna-Rusya savaşı ve ülkemizin bölgesel riskleri göz önünde bulunulduğunda enflasyon azalmaya gidecek ama sürpriz bir şekilde aralık ayı sonunda yüzde 40’lı enflasyonları görebiliriz.

ASGARİ ÜCRET İÇİN 8 BİN TL TAHMİNİ

Sayın Bakan Nebati dün akşam asgari ücret için enflasyonun üzerinde bir zam yapacağız demişti. Benim tahminim asgari ücrete yüzde 40 ile yüzde 45 arasında bir zam bekliyorum. Bu da yaklaşık 8 bin liraya tekabül ediyor."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Asgari ücretli
29.10.2022 16:43
Enflasyonun %45olduğunu kim söyledi  
 
.yalçın vatansever.
29.10.2022 16:42
Eflasyonu düşüremiyorsunuz düşüremezsenizde bari marketteki fiyatları düşürün.Pazara markete gidip alışveriş yapalım.Eflasyon yüzde 200 yüzde 300 lerde yüzde 35 yüzde 45 hesaplıyorsunuz YALAN.  
 
HerşeyBitti
29.10.2022 16:27
Acelemiz yok ki bu yüzyılda hallederler bu işleri.Yolsuzluk yoksulluk yasaklar yani, çokta şeyetmeyin sizde canım.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
1
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
2
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
3
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿Gazeteci Ümit Zileli uçağın kapısında gözaltına alındı
4
﻿Gazeteci Ümit Zileli uçağın kapısında gözaltına alındı
﻿Gazeteci Ümit Zileli uçağın kapısında gözaltına alındı
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
5
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim
6
﻿Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim
﻿Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim
﻿Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan Destici'yi es geçti. Daha önce Destici'nin adı anılmadığı için kriz çıkmıştı
7
﻿Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan Destici'yi es geçti. Daha önce Destici'nin adı anılmadığı için kriz çıkmıştı
﻿Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan Destici'yi es geçti. Daha önce Destici'nin adı anılmadığı için kriz çıkmıştı
﻿Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
﻿Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
﻿Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
﻿Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 102 kişi serbest bırakıldı
﻿Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 102 kişi serbest bırakıldı
﻿Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 102 kişi serbest bırakıldı
﻿Körfez ülkelerinden 29 Ekim mesajı
﻿Körfez ülkelerinden 29 Ekim mesajı
﻿Körfez ülkelerinden 29 Ekim mesajı
﻿AB Komisyonu Başkanı'nın Karadağ ziyareti iptal edildi
﻿AB Komisyonu Başkanı'nın Karadağ ziyareti iptal edildi
﻿AB Komisyonu Başkanı'nın Karadağ ziyareti iptal edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.