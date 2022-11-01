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CHP’li Faik Öztrak'tan rekor enflasyon tepkisi. Bunun adı bilinçli kötülüktür!

İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyon verilerini değerlendiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Ekim'de İstanbul enflasyonu % 108,8 ile yeni bir rekor kırdı. Bu kadar kısa sürede bu kadar yüksek enflasyona sebep olmak sadece beceriksizlikle açıklanamaz. Bunun adı bilinçli kötülüktür" dedi.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 22:01
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Ekim'de İstanbul enflasyonu rekor kırmıştı. CHP’den sert tepki. Bunun adı bilinçli kötülüktür

CHP’li Faik Öztrak'tan rekor enflasyon tepkisi. Bunun adı bilinçli kötülüktür!
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul’un enflasyonunda zirve ekim ayında da sürdü.

Perakende fiyatlar yıllık bazda yüzde 108,77 artış gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gelişmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BUNUN ADI BİLİNÇLİ KÖTÜLÜKTÜR"

Sosyal medya paylaşımında İTÖ verilerini değerlendiren Öztrak, “Ekim’de İstanbul enflasyonu % 108,8 ile yeni bir rekor kırdı. Bu kadar kısa sürede bu kadar yüksek enflasyona sebep olmak sadece beceriksizlikle açıklanamaz. Bunun adı bilinçli kötülüktür. Nebati Bakanın “Yeni Modelin biraz acı vereceğini biliyorduk” itirafı da bunun ikrarıdır” ifadelerine yer verdi.

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