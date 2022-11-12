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  • TÜİK Başkan Yardımcısı görevden alındı. Bu bir yanladım yanladım yaranamadım haberidir. Enflasyonu düşük gösterdim yine

TÜİK Başkan Yardımcısı görevden alındı. Bu bir yanladım yanladım yaranamadım haberidir. Enflasyonu düşük gösterdim yine yaranmadım

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Yardımcısı Fatih Şahin görevden alındı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 00:59
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TÜİK Başkan Yardımcısı görevden alındı. Bu bir yanladım yanladım yaranamadım haberidir

TÜİK Başkan Yardımcısı görevden alındı. Bu bir yanladım yanladım yaranamadım haberidir. Enflasyonu düşük gösterdim yine yaranmadım
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’de, TÜİK Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in görevden alındığı duyuruldu.

Görevden alma kararı ile ilgili Resmi Gazete'de şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır"

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TÜİK Başkanlığı koltuğunda 18 Nisan 2019 ile 22 Mayıs 2020 tarihleri arasında Yinal Yağan, 22 Mayıs 2020 ile 15 Şubat 2021 tarihleri arasında, Muhammed Cahit Şirin, 15 Şubat 2021 ile 2 Mart 2021 tarihleri arasında Ahmet Kürşad Dosdoğru, 2 Mart 2021 ile 29 Ocak 2022 tarihleri arasında Sait Erdal Dinçer görev almıştı.

Şu an kurumun başında, kurum dışından atanan Erhan Çetinkaya bulunuyor.

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misafir
12.11.2022 08:44
desenize yıl sonu zammı %50 azaltılacak, gerçek enflasyona göre verilmeyecek.  
 
HİKMET BALCANLI
12.11.2022 08:40
Emeklinin ekmeğinden çalmış olmuyormusun. Bu açıklama bunun açıkça itirafı vicdanın rahatmı  
 
ali hacı
12.11.2022 03:28
her yalaka görevden alınma hazzını tadacak  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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