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Apple bir telefonundan daha desteği çekiyor. Güncelleme alamayacak

Apple, 7 Eylül’de düzenlediği Gelecek Zaman etkinliğinde iPhone 14 modelleri tanıtılmıştı. Bu cihazın tanıtılmasından sonra eski cihazlardan bir kaçına güncelleme desteği kesildi. İşte o cihazlar...

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 12:03
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Apple iPhone 14'ü tanıtınca iPhone 6 ve iPhone 8'in güncelleme desteğini çekti

Apple bir telefonundan daha desteği çekiyor. Güncelleme alamayacak
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iPhone 12 serisiyle tanıtılan mini model iki yılın ardından Apple tarafından rafa kaldırıldı. iPhone 6 ve iPhone 8 serileri arasında kullanılan Plus getirildi. Bilindiği üzere Plus, standart modelin aksine kullanıcılara daha büyük ekran ve geniş pil kapasitesi sunuldu.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre iPhone 14 Plus da beklentileri karşılayamadı. Apple, bu iki aylık süreçte olan talebin beklenenden daha düşük olması nedeniyle telefonun üretim kapasitesini azaltmaya karar verdi. Bunun dışında Apple’ın bazı tedarikçilerine Plus modeli için bileşen üretimini askıya alması yönünde talimat verdiği belirtildi.

iPhone 14‘ün satış rakamları da henüz istenen düzeyde değil. Bunun en büyük nedeni ise standart ve Pro modellerin arasındaki teknik özellik ve tasarım farklarıdır.

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