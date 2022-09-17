Bakanlıktan yeni düzenleme. İkinci el satışında 6 bin km şartını ihlal edenler yandı

İkinci el otoda kilometre ayarına ceza artırılıyor.

NTV'nin aktardığı habere, ikinci el oto satışında getirilen 6000 kilometre şartını hülle yoluyla ihlal edenlere 300 bin TL ceza kesilecek.

Ticaret Bakanlığı 1 Ekim'de Meclis açılır açılmaz yetki talebinde bulunacak.

Ticaret Bakanlığı şu anda tüm internet sitelerinde ilanları takip edip 6001 km ile satışa çıkarılan araç sahiplerini tespit ediyor.