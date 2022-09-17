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Bakanlıktan yeni düzenleme. İkinci el satışında 6 bin km şartını ihlal edenler yandı

Ticaret Bakanlığı'nın getireceği yeni düzenlemeyle, ikinci el araç satışında 6 bin km sınırını ihlal edenlerin cezası artırılacak.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 20:51
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Ticaret Bakanlığı'nın getireceği yeni düzenlemeyle, ikinci el araç satışında 6 bin km sınırını ihlal edenlerin cezası artırılacak

Bakanlıktan yeni düzenleme. İkinci el satışında 6 bin km şartını ihlal edenler yandı
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İkinci el otoda kilometre ayarına ceza artırılıyor.

NTV'nin aktardığı habere, ikinci el oto satışında getirilen 6000 kilometre şartını hülle yoluyla ihlal edenlere 300 bin TL ceza kesilecek.

Ticaret Bakanlığı 1 Ekim'de Meclis açılır açılmaz yetki talebinde bulunacak.

Ticaret Bakanlığı şu anda tüm internet sitelerinde ilanları takip edip 6001 km ile satışa çıkarılan araç sahiplerini tespit ediyor.

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kartal
17.09.2022 21:14
bu ceza az markaya göre daha da yükselmeli.  
 
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