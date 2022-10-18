İlk Apple telefon rekor fiyata satıldı. Açık artırma yapılmıştı

İlk iPhone olarak adlandırılan cihaz önceki yıllarda da birçok kez açık artırmaya sunulmuştu. Cihaz son olarak 30.000 dolara alıcı bulmuş, yine açık artırmada benzer fiyata satılacağı açıklanmıştı. Steve Jobs açıklamalarında "telefon eğer beklenen fiyata alıcı bulursa ilk çıktığı zamanki fiyatının tam olarak 50 katına satılmış olacak" ifadelerini kullanmıştı. Açık artırmaya sunulan iPhone'un birinci nesil cihazı, tam olarak 39.339 dolara alıcısını buldu.

Apple'ın son cihazı iPhone 14, 799 dolar fiyat etiketiyle satılmaktadır. Açık artırmadaki iPhone'un birinci nesline ise 2500 dolardan başlayan birçok teklif verildi.

Steve Jobs tarafından tanıtılan 1. nesil iPhone, iPod, telefon ve internet iletişim aracı olarak adlandırılmıştı. İlk çıkan birinci nesil iPhone’un; 3.5 inç büyüklüğünde ekranı, 2 Megapiksel kamerası ve bir web tarayıcısı mevcut olarak açıklandı.