Ticaret Bakanlığı'ndan yurt dışı lojistik ağına onay

Kaynak: AA
Ticaret Bakanlığı'ndan yurt dışı lojistik ağına onay
Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları Projesi'yle yurt dışında teslimat sürelerinin 24 saatin altına inmesi sağlanacak.

Ticaret Bakanlığı, Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları (YLDA) Projesi kapsamında Avrupa'da 4, ABD'de 2 merkeze onay verildiğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, dünya ticaretinin yön değiştirdiği, tedarik zincirlerinin yeniden kurulduğu üretim maliyeti avantajları ile rekabet edebilecek yenilikleri ve politikaları hayata geçirdiği aktarıldı.

"Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar"la birlikte Türkiye ekonomisinin dünya ticaretinden daha fazla pay alması sağlanmaya çalışılacak.

Proje, Avrupa'nın en önemli liman şehirlerini kapsıyor. Bu kapsamda, İtalya (Trieste), Fransa (Sete ve Marsilya), İspanya (Tarragona ve Barselona) ve Almanya (Hamburg) olmak üzere Avrupa'da 4, ABD'de ise Chicago ve New Jersey merkezli olmak üzere 2 YLDA Projesi'ne ve depo kurulmasına onay verildi. Chicago merkezli projede 1 merkez depo ve 10 cep depo öngörüldü. New Jersey merkezli projede 1 merkez depo ve 9 cep depo yapılması planlandı. Bugün itibarıyla, Chicago ve Los Angeles ile New Jersey, Long Beach, Houston ve Savannah'ta yer alan depolar aktif hizmet verilecek.

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